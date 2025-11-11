Девушка живет в заброшенной школе и рассказывает, что больше всего ее ужасает там (видео)

Британская тиктокерка и певица Зайла Рен превратила пустой класс школы в личное жилое пространство. Новое жилье девушки вызвало шквал обсуждений о поисках жилья на Туманном Альбионе.

Зайла креативно разделила помещение на несколько функциональных зон — спальню, гостиную, кухню, ванную комнату и даже импровизированную гардеробную. О своем быте девушка рассказала в своем TikTok.

Само проживание стало возможным благодаря системе, известной как "опека над имуществом" (property guardianship). По этой схеме люди могут жить в пустующих зданиях — от бывших школ и офисов до фабрик — платя сниженную арендную плату.

Взамен жильцы выступают своеобразными "охранниками" здания — поддерживают его в порядке и предотвращают незаконное заселение или вандализм. Однако, хотя Зейла ценит доступность и пространство своего нового дома, она признает, что есть и недостатки.

Відео дня

"Энергетика ночью — она совсем другая... это самое жуткое ощущение в мире. Как будто оказываешься в фильме ужасов", — рассказала она изданию Metro.

Она также призналась, что зимой в огромной комнате очень холодно. В другом видео девушка пожаловалась, что "окна невероятно трудно открыть", потому что она просто не может до них дотянуться, а люминесцентное освещение — "ужасное".

Впрочем, женщина поделилась и преимуществами жизни в заброшенной школе. В частности, отличной акустикой, которую, как певица, она описала как "чистый кайф".

Реакция пользователей

История Зейлы Рен собрала широкую аудиторию онлайн. Юзеры выражают восхищение ее креативом до искреннего любопытства к такому образу жизни, а наибольшее одобрение получили такие реплики:

"Если честно, я бы тоже хотел там жить";

"В школе было бы круто жить, представьте, какие вечеринки можно устраивать!";

"Можно снова полюбить школу, даже если не любил ее";

"А теперь я знаю, как и где можно найти жилье себе. И недорогое";

"Идея Зейлы выглядит интересной. Может тоже поискать такое жилье?".

Ранее Фокус рассказывал о том, как женщина провела ночь в доме посреди айсбергов. Журналистка Лора Холл провела ночь в плавучей хижине на востоке Гренландии среди айсбергов, без Wi-Fi и соседей.

Впоследствии стало известно, что украинец выкопал дом под землей в лесу. Видео о быте без цивилизации собирают десятки тысяч просмотров, а зрители восхищаются смелостью мужчины.