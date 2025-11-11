Дівчина живе в покинутій школі та розповідає, що найбільше її жахає там (відео)

Британська тіктокерка та співачка Зайла Рен перетворила порожній клас школи на особистий житловий простір. Нове помешкання дівчини викликало шквал обговорень про пошуки житла на Туманному Альбіоні.

Зайла креативно розділила приміщення на кілька функціональних зон — спальню, вітальню, кухню, ванну кімнату та навіть імпровізовану гардеробну. Про свій побут дівчина розповіла в своєму TikTok.

Саме проживання стало можливим завдяки системі, відомій як "опіка над майном" (property guardianship). За цією схемою люди можуть жити в порожніх будівлях — від колишніх шкіл і офісів до фабрик — сплачуючи знижену орендну плату.

Взамін мешканці виступають своєрідними "охоронцями" будівлі — підтримують її в порядку та запобігають незаконному заселенню або вандалізму. Однак, хоч Зейла цінує доступність та простір свого нового дому, вона визнає, що є й недоліки.

"Енергетика вночі — вона зовсім інша… це наймоторошніше відчуття у світі. Наче опиняєшся у фільмі жахів", — розповіла вона виданню Metro.

Вона також зізналася, що взимку у величезній кімнаті дуже холодно. В іншому відео дівчина поскаржилася, що "вікна неймовірно важко відкрити", бо вона просто не може до них дотягнутися, а люмінесцентне освітлення — "жахливе".

Втім, жінка поділилася й перевагами життя у покинутій школі. Зокрема, відмінною акустикою, яку, як співачка, вона описала як "чистий кайф".

Реакція користувачів

Історія Зейли Рен зібрала широку аудиторію онлайн. Юзери висловлюють захоплення її креативом до щирої цікавості до такого способу життя, а найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Якщо чесно, я б теж хотів там жити";

"У школі було б круто жити, уявіть, які вечірки можна влаштовувати!";

"Можна знову полюбити школу, навіть якщо не любив її";

"А тепер я знаю, як і де можна знайти житло собі. І недороге";

"Ідея Зейли виглядає цікавою. Може теж пошукати таке помешкання?".

