Ее фотоработы поймали сотни преступников: невероятный мировой рекорд Лоис Гибсон (фото, видео)

Американка Лоис Гибсон пережила нападение маньяка, когда ей был 21 год. После того случая девушка решила посвятить жизнь охоте на преступников с помощью навыков художницы и знанием психологии.

Она стала экспертом по криминалистике и специалистом по созданию фотороботов злоумышленников, чем помогла поймать более 1300 человек, сообщает Guiness World Records.

Когда Лоис было 21 год, она пережила то, что большинство людей не захотят никогда вспоминать. Однажды на нее напал серийный убийца и насильник, и эта встреча должна была завершиться фатально для Лоис, но она невероятным чудом выжила.

"Он пытал меня почти до смерти. Когда он ушел, у меня текла кровь из глаз и горла, на мне не было живого места. Я знала, что умираю — просто потому, что кто-то решил быть жестоким и показать свою власть", — вспоминает женщина.

Эта ночь перевернула ее жизнь — девушка оставила Лос-Анджелес и переехала в Хьюстон (штат Техас, США), где обратилась в полицию. Она не знала, как именно может помочь, но хотела делать хоть что-то, чтобы преступники больше не оставались безнаказанными.

Охота за монстрами: Лоис Гибсон и ее фотороботы

Именно тогда молодая американка предложила услуги мастера по созданию фотороботов. Женщина говорила с потерпевшими, а затем с их слов создавала максимально точные изображения злоумышленников.

Но первый опыт оказался эмоционально невыносимым, ведь это был "ужасный рисунок". Однако копы поймали серийного насильника, похожего на того, как когда-то Лоис пережила похожее нападение.

"Я не хотела возвращаться к этой боли, но когда узнала, что мой эскиз помог спасти кого-то другого, я поняла — я не смогу остановиться", — сказала американка.

С тех пор она начала свою длительную 40-летнюю миссию: начиная с 1982 года, женщина создала рекордные 1313 изображений подозреваемых в преступлениях. Лоис воспроизводила на портретах различных подозреваемых, и для нее не было разницы относительно цвета кожи, волос, бровей, губ или скул злоумышленников.

Фотоработы Лоис (слева) и реальные фото преступников (справа) Фото: Фото взяты из открытых источников

Ее работы используют в учебных программах ФБР. В то же время сами детективы называют ее "маэстро человеческой памяти", ведь фотороботы Лоис имеют невероятно точное сходство с реальными описаниями людей.

"Когда видишь, что небольшой рисунок, сделанный за час, помогает поймать человека, который мог убить еще кого-то — ты становишься зависимым от этого чувства", — признается она.

Сейчас Лоис рассказывает, что не верит в способность компьютеров или искусственного интеллекта заменить настоящего художника. По ее мнению, главная проблема — это отсутствие эмоций у машины, неспособность их понять.

"Я много лет пробовала работать со всеми программами, проходила обучение. И поняла — это просто невозможно. Компьютер не чувствует. А хорошая работа криминалистки как моя — это не про точность, а про интерпретацию, интуицию и сопереживание. Это даже близко не похоже на то, что нужно. Художник может увидеть деталь, которую жертва не осознает. Машина — нет", — объясняет она.

Преодолеть страх и травму: как создается фоторобот злоумышленника

Госпоже Гибсон приходилось переделывать эскизы, созданные искусственным интеллектом, потому что те не помогали в расследовании. Но она признается, что самая тяжелая часть ее работы — не техника, а психология, ведь ей приходится работать с людьми, которые только что пережили ужас изнасилования, нападение преступника, тяжелые физические травмы и смерть близких.

Большинство уверены, что не смогут вспомнить лицо преступника. Тогда Лоис использует свои собственные методы: разговаривает, успокаивает, меняет тему, помогает мозгу "разблокировать" образ. Ее первый портрет, показанный в новостях, сработал — сосед преступника узнал его и сдал полиции.

Сама ветеран полиции говорит, что ее рекорд помог доказать, что создание фотороботов — это не миф. Несмотря на скептическое отношение к ее работе, женщина говорит, что она внушила жертвам главную мысль, что справедливость есть, и преступника ждет заслуженное наказание за содеянное.

"Многие не верят, что рисунок может быть точным доказательством. Но он может. И я счастлива, что смогла это доказать. Я просто делаю то, что умею. И каждый раз, когда кто-то будет пойман благодаря моему рисунку, то я чувствую, что победила того самого насильника из прошлого снова и снова", — говорит госпожа Гибсон.

Лоис Гибсон во время работы над фотороботом злоумышленника Фото: Скриншот из видео

После своей отставки из рядов полиции, женщина активно занимается рисованием, продает через свой сайт оригинальные картины и книги по искусству создания фоторобота преступника по описанию преступников. В то же время госпожа Гибсон признает, что продолжает заниматься своим делом на отдыхе — создает портреты пропавших без вести и как они изменились за время исчезновения, продолжает консультировать полицию.

Лоис добавляет, что теперь ее работа — это "призвание, которое неожиданно пришло в ее жизнь". Она резюмирует, что это дало ей шанс поквитаться с самым большим страхом в своей жизни и отправить за решетку сотни преступников.

