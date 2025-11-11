Її фотороботи спіймали сотні злочинців: неймовірний світовий рекорд Лоїс Гібсон (фото, відео)

Американка Лоїс Гібсон пережила напад маніяка, коли їй був 21 рік. Після того випадку дівчина вирішила присвятити життя полюванню на злочинців за допомогою навичок художниці та знанням психології.

Вона стала експерткою з криміналістики та фахівчинею зі створення фотороботів зловмисників, допомігши впіймати понад 1300 осіб, повідомляє Guiness World Records.

Коли Лоїс було 21 рік, вона пережила те, що більшість людей не захочуть ніколи згадувати. Одного разу на неї напав серійний убивця й ґвалтівник, і ця зустріч мала завершитися фатально для Лоїс, але вона неймовірним дивом вижила.

"Він катував мене майже до смерті. Коли він пішов, у мене текла кров з очей і горла, на мені не було живого місця. Я знала, що помираю — просто тому, що хтось вирішив бути жорстоким і показати свою владу", — згадує жінка.

Ця ніч перевернула її життя — дівчина залишила Лос-Анджелес і переїхала до Х’юстона (штат Техас, США), де звернулася до поліції. Вона не знала, як саме може допомогти, але хотіла робити бодай щось, щоб злочинці більше не залишалися безкарними.

Полювання за монстрами: Лоїс Гібсон та її фотороботи

Саме тоді молода американка запропонувала послуги майстра створення фотороботів. Жінка говорила з потерпілими, а потім з їх слів створювала максимально точні зображення зловмисників.

Та перший досвід виявився емоційно нестерпним, адже це був "жахливий малюнок". Однак копи впіймали серійного гвалтівника, схожого на того, як колись Лоїс пережила схожий напад.

"Я не хотіла повертатися до цього болю, але коли дізналася, що мій ескіз допоміг врятувати когось іншого, я зрозуміла — я не зможу зупинитися", — сказала американка.

З того часу вона почала свою тривалу 40-річну місію: починаючи з 1982 року, жінка створила рекордні 1313 зображень підозрюваних у злочинах. Лоїс відтворювала на портретах різних підозрюваних, і для неї не було різниці щодо кольору шкіри, волосся, брів, губ чи вилиць зловмисників.

Фотороботи Лоїс (зліва) та реальні фото злочинців (справа) Фото: Фото з відкритих джерел

Її роботи використовують у навчальних програмах ФБР. Водночас самі детективи називають її "маестро людської пам’яті", адже фотороботи Лоїс мають неймовірно точну схожість з реальними описами людей.

"Коли бачиш, що невеликий малюнок, зроблений за годину, допомагає спіймати людину, яка могла вбити ще когось — ти стаєш залежним від цього почуття", — зізнається вона.

Нині Лоїс розповідає, що не вірить у здатність комп’ютерів чи штучного інтелекту замінити справжнього художника. На її думку, головна проблема — це відсутність емоцій у машини, нездатність їх зрозуміти.

"Я багато років пробувала працювати з усіма програмами, проходила навчання. І зрозуміла — це просто неможливо. Комп’ютер не відчуває. А хороша робота криміналістки як моя — це не про точність, а про інтерпретацію, інтуїцію та співпереживання. Це навіть близько не схоже на те, що потрібно. Художник може побачити деталь, яку жертва не усвідомлює. Машина — ні", — пояснює вона.

Подолати страх і травму: як створюється фоторобот зловмисника

Пані Ґібсон доводилося переробляти ескізи, створені штучним інтелектом, бо ті не допомагали в розслідуванні. Але вона зізнається, що найважча частина її роботи — не техніка, а психологія, адже їй доводиться працювати з людьми, які щойно пережили жах зґвалтування, напад злочинця, важкі фізичні травми та смерть близьких.

Більшість упевнені, що не зможуть пригадати обличчя злочинця. Тоді Лоїс використовує свої власні методи: розмовляє, заспокоює, змінює тему, допомагає мозку "розблокувати" образ. Її перший портрет, показаний у новинах, спрацював — сусід злочинця впізнав його і здав поліції.

Сама ветеранка поліції каже, що її рекорд допоміг довести, що створення фотороботів — це не міф. Попри скептичне ставлення до її роботи, жінка говорить, що вона вселила жертвам головну думку, що справедливість є, і злочинця чекає заслужене покарання за скоєне.

"Багато хто не вірить, що малюнок може бути точним доказом. Але він може. І я щаслива, що змогла це довести. Я просто роблю те, що вмію. І кожного разу, коли хтось буде впійманий завдяки моєму малюнку, то я відчуваю, що перемогла того самого гвалтівника з минулого знову та знову", — каже пані Ґібсон.

Лоїс Гібсон під час роботи над фотороботом зловмисника Фото: Скриншот з відео

Після своєї відставки з лав поліції, жінка активно займається малюванням, продає через свій сайт оригінальні картини та книжки з мистецтва створення фоторобота злочинця з опису злочинців. Водночас пані Гібсон визнає, що продовжує займатися своєю справою на відпочинку — створює портрети зниклих безвісти і як вони змінилися за час зникнення, продовжує консультувати поліцію.

Лоїс додає, що тепер її робота — це "покликання, яке неочікувано прийшло в її життя". Вона резюмує, що це дало їй шанс поквитатися з найбільшим страхом у своєму житті та відправити за ґрати сотні злочинців.

