Секретные знаки в небе: как стюардессы оценивают пассажиров на борту (фото)

25-летняя стюардесса и модель Ноэль из США призналась, что превратила каждый свой полет в романтическое приключение. Она даже придумала термин для своего подхода — Tinder in the Air.

Девушка уверена, что однажды встретит своего суженого на высоте 30 тысяч футов (9,1 км). Об этом пишет Daily Star.

Американская бортпроводница рассказала, что во время рейсов тайно "ставит лайки" привлекательным пассажирам, обмениваясь с коллегами жестами. Палец вверх это "свайп вправо", палец вниз это "свайп влево". Ноэль даже придумала термин для своего подхода — Tinder in the Air.

"Иногда я чувствую мгновенную влюбленность — как будто хочу поставить суперлайк", — признается девушка, у которой более полумиллиона подписчиков в Instagram. По ее словам, улыбка, уверенность, чувство юмора и зрительный контакт способны растопить ее сердце, а седина и приятный аромат становятся "суперлайком".

Девушка превратила каждый свой полет в романтическое приключение Фото: Instagram

Хотя Ноэль относится к своим полетам с профессионализмом, она не скрывает, что иногда оставляет пассажирам записки на салфетках. В некоторых случаях знакомство продолжалось и на земле. Были свидания, а кое-кто стал для нее по-настоящему важным.

Свое необычное хобби девушка придумала после разрыва помолвки три года назад. Постоянные перелеты мешали заводить отношения, поэтому Ноэль решила, что идеальный способ найти любовь это искать ее там, где она проводит большую часть жизни, а именно в небе.

"Я романтичная душа и все еще верю в любовь. Моя мечта — однажды встретить мужчину на борту, чтобы после посадки мы пошли вместе в суши-ресторан", — делится стюардесса.

