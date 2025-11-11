Секретні знаки в небі: як стюардеси оцінюють пасажирів на борту (фото)

25-річна стюардеса і модель Ноель зі США зізналася, що перетворила кожен свій політ на романтичну пригоду. Вона навіть придумала термін для свого підходу — Tinder in the Air.

Дівчина впевнена, що одного разу зустріне свого судженого на висоті 30 тисяч футів (9,1 км). Про це пише Daily Star.

Американська бортпровідниця розповіла, що під час рейсів таємно "ставить лайки" привабливим пасажирам, обмінюючись із колегами жестами. Палець догори це "свайп вправо", палець донизу це "свайп вліво". Ноель навіть придумала термін для свого підходу — Tinder in the Air.

"Іноді я відчуваю миттєву закоханість — наче хочу поставити суперлайк", — зізнається дівчина, у якої понад півмільйона підписників в Instagram. За її словами, усмішка, упевненість, почуття гумору і зоровий контакт здатні розтопити її серце, а сивина і приємний аромат стають "суперлайком".

Дівчина перетворила кожен свій політ на романтичну пригоду Фото: Instagram

Хоча Ноель ставиться до своїх польотів із професіоналізмом, вона не приховує, що іноді залишає пасажирам записки на серветках. У деяких випадках знайомство тривало і на землі. Були побачення, а дехто став для неї по-справжньому важливим.

Своє незвичайне хобі дівчина придумала після розриву заручин три роки тому. Постійні перельоти заважали заводити стосунки, тому Ноель вирішила, що ідеальний спосіб знайти кохання — це шукати його там, де вона проводить більшу частину життя, а саме в небі.

"Я романтична душа і все ще вірю в кохання. Моя мрія — одного разу зустріти чоловіка на борту, щоб після посадки ми пішли разом у суші-ресторан", — ділиться стюардеса.

