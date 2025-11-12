Хозяева взяли собаку на футбольное поле и узнали о ее скрытом таланте (видео)

25-летний Джино Гакса вместе с друзьями проводил выходной в парке с друзьями, один из которых взял с собой собаку по кличке Вайолет. То, что сделал четвероногий, вызвало удивление у игроков и пользователей сети.

Американец из штата Висконсин говорит, что собака появилась ниоткуда и забила мяч в ворота. Ролик с футбольными навыками парень разместил в TikTok.

Видео с действиями собаки стали вирусным — набрало более 800 тыс. просмотров. На кадрах видно, как Джино становится на ворота, а его товарищ ведет мяч в штрафную. Но именно в момент удара на поле врывается Вайолет и после отраженного удара Джино успевает подбить мяч головой прямо в ворота.

"Мы просто играли в футбол и немного снимали, как я стою на воротах. И тут собака из ниоткуда появляется на поле и решает, что тоже хочет забить гол", — рассказал юноша Newsweek.

Далее на видео видно, как друзья взрываются смехом и возгласами — не веря, что стали свидетелями такого гола. А Вайолет спокойно отходит от ворот, как будто так и надо.

"Когда твой пес превращается в праймового Месси", — говорится в подписи Джино.

Реакция сети

В комментариях к популярному ролику, пользователи не скрывали юмора от курьезной ситуации. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Повесить это в Лувре";

"Никогда не недооценивай андердога";

"Она была в офсайде, гол не засчитывается!";

"Пес перешел из защиты в атаку, как настоящий профи".

Ранее Фокус рассказывал, как собака стала звездой сети, показав навыки "ремонтника". Большинство корреспондентов советовали всем компаниям задуматься о приеме на работу таких "преданных и незаменимых работников" как четвероногие.

Впоследствии стало известно, что пес не смог выучить простой трюк. Владелица собак из США пыталась приучить бернского зенненхунда по кличке Гас простому трюку — ловить лакомство после подбрасывания.