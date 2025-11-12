Господарі взяли собаку на футбольне поле та дізналися про його прихований талант (відео)

25-річний Джино Гакса разом із друзями проводив вихідний у парку з друзями, один з яких взяв із собою собаку з кличкою Вайолет. Те, що зробив чотирилапий, викликало здивування в гравців і користувачів мережі.

Американець зі штату Вісконсин каже, що собака з'явилася нізвідки та забила м'яч у ворота. Ролик з футбольними навичками хлопець розмістив у TikTok.

Відео з діями собаки стали вірусним — набрало понад 800 тис. переглядів. На кадрах видно, як Джино стає на ворота, а його товариш веде м’яч до штрафного. Але саме в момент удару на поле вривається Вайолет і після відбитого удару Джино встигає підбити м’яч головою просто у ворота.

"Ми просто грали у футбол і трохи знімали, як я стою на воротах. І тут собака з нізвідки з’являється на полі й вирішує, що теж хоче забити гол", — розповів юнак Newsweek.

Відео дня

Далі на відео видно, як друзі вибухають сміхом і вигуками — не вірячи, що стали свідками такого голу. А Вайолет спокійно відходить від воріт, наче так і треба.

"Коли твій пес перетворюється на праймового Мессі", — йдеться в підписі Джино.

Реакція мережі

У коментарях до популярного ролика, користувачі не приховували гумору від курйозної ситуації. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Повісити це в Луврі";

"Ніколи не недооцінюй андердога";

"Вона була в офсайді, гол не зараховується!";

"Пес перейшов із захисту в атаку, як справжній профі".

