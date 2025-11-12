Семья годами жила в доме с тысячами пауков: у ученых нет объяснения этому явлению

Американская семья из штата Канзас обнаружила с собой опасных соседей, которые годами рядом жили с ними. Ученые установили, что семья жила рядом с более 2000 пауков, часть из которых была ядовитыми.

Также ученые подсчитали общее количество арахнидов в 2 055 особей, большинство из которых были бурыми отшельниками (brown recluse spiders). Об этом сообщает The Mirror.

Журналисты пишут, что время от времени жители видели в доме одиночных пауков, но не придавали этому значения. Лишь через несколько лет после переезда, в 2001-м, они поняли, что живут рядом с опасным видом.

После вызова службы по контролю вредителей начался тщательный отлов. В течение шести месяцев специалисты собрали более двух тысяч особей, большинство из которых были мелкими — то есть молодыми. Взрослые отшельники, достигая около 5 миллиметров, уже вырабатывают яд.

Самым большим шоком для ученых стало не количество членистоногих, а отсутствие последствий: ни один член семьи не испытал ни одного укуса. Согласно исследованию, даже при "консервативной оценке" у 400 пауков, способных к укусам, не зафиксировано ни одного случая отравления.

Исследователи объяснили, что укусы бурых отшельников случаются гораздо реже, чем принято считать. Их яд действительно опасен, однако большинство так называемых "укушенных" пациентов на самом деле страдают от других кожных инфекций, которые врачи часто ошибочно приписывают паукам.

Что говорят ученые об этих пауках и других случаях

Ученые также обнаружили, что бурые отшельники — удивительно выносливые существа. Они могут жить месяцами без еды, прячутся в мебели, щелях и темных закоулках, куда люди почти не заглядывают. Самки спариваются только один раз в жизни, но способны откладывать яйца постепенно в течение многих месяцев — поэтому популяция растет незаметно.

Ученые вспомнили похожее исследование в Чили, где другая семья тоже годами жила в доме, населенном сотнями пауков, и также не испытала никаких укусов. Результаты этих историй заставляют специалистов пересматривать отношение к "паучьей угрозе": вместо агрессивных охотников эти существа часто просто избегают людей и не кусают без причины.

