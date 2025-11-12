Родина роками жила в будинку з тисячами павуків: науковці не мають пояснення цьому явищу

Американська родина зі штату Канзас виявила з собою небезпечних сусідів, які роками поруч мешкали з ними. Вчені встановили, що сім'я мешкала поруч з понад 2000 павуків, частина з яких була отруйними.

Також науковці підрахували загальну кількість арахнідів у2 055 особин, більшість з яких були бурими самітниками (brown recluse spiders). Про це повідомляє The Mirror.

Журналісти пишуть, що час від часу мешканці бачили в домі поодиноких павуків, але не надавали цьому значення. Лише через кілька років після переїзду, у 2001-му, вони зрозуміли, що живуть поруч із небезпечним видом.

Після виклику служби з контролю шкідників почалося ретельне виловлювання. Протягом шести місяців фахівці зібрали понад дві тисячі особин, більшість з яких були дрібними — тобто молодими. Дорослі самітники, досягаючи близько 5 міліметрів, уже виробляють отруту.

Найбільшим шоком для учених стала не кількість членистоногих, аде відсутність наслідків: жоден член родини не зазнав жодного укусу. Згідно з дослідженням, навіть при "консервативній оцінці" у 400 павуків, здатних до укусів, не зафіксовано жодного випадку отруєння.

Дослідники пояснили, що укуси бурих самітників трапляються набагато рідше, ніж заведено вважати. Їхня отрута дійсно небезпечна, проте більшість так званих "укушених" пацієнтів насправді страждають від інших шкірних інфекцій, які лікарі часто помилково приписують павукам.

Що кажуть науковці про цих павуків та інші випадки

Вчені також виявили, що бурі самітники — напрочуд витривалі істоти. Вони можуть жити місяцями без їжі, ховаються у меблях, щілинах і темних закутках, куди люди майже не заглядають. Самки спаровуються лише один раз у житті, але здатні відкладати яйця поступово протягом багатьох місяців — тому популяція росте непомітно.

Вчені згадали схоже дослідження в Чилі, де інша родина теж роками жила в будинку, населеному сотнями павуків, і також не зазнала жодних укусів. Результати цих історій змушують фахівців переглядати ставлення до "павукової загрози": замість агресивних мисливців ці істоти часто просто уникають людей і не кусають без причини.

