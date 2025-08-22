Павуки, заражені раніше невідомим грибком, масово атакують будинки: що з ними відбувається

Дослідники виявили, що загадковий гриб перетворює павуків на справжніх "зомбі", поїдаючи органи й захоплюючи контроль над поведінкою тварин. Після цього грибок буквально пожирає тіло павуків зсередини.

Related video

Американці масово виявляють білі, вкриті кіркою трупи павуків на горищах і в підвальних приміщеннях. Крім того, павуків помічали в садах і печерах Великої Британії, а також у підвалах Чехії. Уперше грибок було виявлено 2021 року, а потім повідомлень про зомбі-павуків стало дедалі більше, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Загадковий грибок представляє павуків у "зомбі"

Дослідники виявили, що павуків на зомбі перетворює загадковий грибок, відомий як Gibellula attenboroughii — він прикріплюється до павука, проникає в його тіло і пожирає його зсередини. Далі грибок впливає на біохімію мозку павука, змінюючи рівень дофаміну, щоб змусити тварину вибратися з павутини на відкритий простір, де зрештою вона загине.

Після цього гриб проростає з трупа плодовими тілами, які випускають спори, що заражають нових павуків і продовжують свій смертоносний цикл. Водночас учені заявляють, що складно визначити, як довго живуть павуки-зомбі, проте деякі дані вказують на те, що вони можуть жити до трьох тижнів.

Чи небезпечний грибок для людей?

Уперше грибок був виявлений на стелі покинутого порохового складу в Північній Ірландії. Тоді доктор Гаррі Еванс вирішив з'ясувати походження гриба і встановив, що його господарем був печерний павук-кругопряд Metellina merianae.

Еванс і його команда виявили гриб, що мешкає в печерних системах Північної Ірландії та Республіки Ірландія, а також у спорідненого з ним павука Meta menardi, що займає різні екологічні ніші в печерах.

Вчені виявили, що зазвичай потайливі, ці павуки покидали свої лігва і павутини, щоб померти на відкритому повітрі, імітуючи поведінку мурашок, заражених грибами в атлантичних тропічних лісах Бразилії. Фізичний і генетичний аналізи гриби підтвердив, що вчені виявили абсолютно новий вид G. attenboroughii, названий на честь телеведучого Девіда Аттенборо.

За словами міколога з данського музею природної історії Жоау Араужу, G. attenboroughii не становить загрози перетворення людей на зомбі. Дослідники вважають, що для зараження людей, ймовірно, знадобилося б багато мільйонів років генетичних модифікацій.

Грибок масово атакує павуків по всьому світу Фото: Reddit

Як грибок поневолює павуків

За словами доктора Еванса, гриб проникає в тіло павука і вражає його гемоцель — порожнину, що містить кровоподібну рідину безхребетного. Коли господаря виманюють із лігва, грибок виділяє токсин, що вбиває його, а потім виробляє антибіотики для збереження тіла, поки воно муміфікується.

Відомо, що гриб позбавляє павука поживних речовин, а за відповідних умов, наприклад високої вологості печери, випускає з трупа довгі стебла, потім вивільняє спори й поширює інфекцію.

Дослідження, опубліковане цього року, виявило приховану різноманітність паразитичних грибів на Британських островах. Це вказує на те, що багато інших видів паразитичних грибів, ймовірно, просто невідомі науці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перші "зомбі" з'явилися на Землі близько 99 млн років тому: ділили планету з динозаврами.

Раніше Фокус писав про те, що шкіра оленів масово покривається бульбашками: що викликає дивні відмітини на тілах тварин.