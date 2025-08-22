Пауки, зараженные ранее невиданным грибком, массово атакуют дома: что с ними происходит

Исследователи обнаружили, что загадочный гриб превращает пауков в настоящих “зомби”, поедая органы и захватывая контроль над поведением животных. После этого грибок буквально пожирает тело пауков изнутри.

Американцы массово обнаруживают белые, покрытые коркой трупы пауков на чердаках и в подвальных помещениях. Кроме того, пауков замечали в садах и пещерах Великобритании, а также в подвалах Чехии. Впервые грибок был обнаружен в 2021 году, а затем сообщений о зомби-пауках стало все больше, пишет Daily Mail.

Загадочный грибок представляет пауков в "зомби"

Исследователи обнаружили, что пауков в зомби превращает загадочный грибок, известный как Gibellula attenboroughii – он прикрепляется к пауку, проникает в его тело и пожирает его изнутри. Далее грибок воздействует на биохимию мозга паука, изменяя уровень дофамина, чтобы вынудить животное выбраться из паутины на открытое пространство, где в конце концов оно погибнет.

После этого гриб прорастает из трупа плодовыми телами, которые выпускают споры, заражающие новых пауков и продолжающие свой смертоносный цикл. В то же время ученые заявляют, что сложно определить, как долго живут пауки-зомби, однако некоторые данные указывают на то, что они могут жить до трех недель.

Опасен ли грибок для людей?

Впервые грибок был обнаружен на потолке заброшенного порохового склада в Северной Ирландии. Тогда доктор Гарри Эванс реил выяснить происхождение гриба и установил, что его хозяином был пещерный паук-кругопряд Metellina merianae.

Эванс и его команда обнаружили гриб, обитающий в пещерных системах Северной Ирландии и Республики Ирландия, а также у родственного ему паука Meta menardi, занимающего различные экологические ниши в пещерах.

Ученые обнаружили, что обычно скрытные, эти пауки покидали свои логова и паутины, чтобы умереть на открытом воздухе, имитируя поведение муравьев зараженных грибами в атлантических тропических лесах Бразилии. Физический и генетический анализы грибы подтвердил, что ученые обнаружили совершенно новый вид G. attenboroughii, названный в честь телеведущего Дэвида Аттенборо.

По словам миколога из датского музея естественной истории Жоау Араужу, G. attenboroughii не представляет угрозы превращения людей в зомби. Исследователи полагают, что для заражения людей, вероятно, потребовались бы многие миллионы лет генетических модификаций.

Грибок массово атакует пауков по всему миру Фото: Reddit

Как грибок порабощает пауков

По словам доктора Эванса, гриб проникает в тело паука и поражает его гемоцель – полость, содержащую кровеподобную жидкость беспозвоночного. Когда хозяина выманивают из логова, грибок выделяет токсин, убивающий его, а затем производит антибиотики для сохранения тела, пока оно мумифицируется.

Известно, что гриб лишает паука питательных веществ, а при подходящих условиях, например высокой влажности пещеры, выпускает из трупа длинные стебли, затем высвобождает споры и распространяет инфекцию.

Исследование, опубликованное в этом году, выявило скрытое разнообразие паразитических грибов на Британских островах. Это указывает на то, что многие другие виды паразитических грибов, вероятно, попросту неизвестны науке.

