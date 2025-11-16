В банке во время ревизии нашли боевую награду, которая скрывала историю героя (видео)

Во время очередной ревизии сейфовых ячеек в Иллинойсе США работники банка обнаружили ящик с неожиданным депозитом. Оказалось, что там находилась военная медаль, которую вручают солдатам армии США за участие в боевых действиях.

Оказалось, что медаль "Пурпурное сердце" принадлежала рядовому армии США Джеймсу Беннету, ветерану из города Оук-Парк, который умер в 1990 году в возрасте 76 лет. Об этом сообщает FOX Chicago.

Находку передали в офис государственного казначея Иллинойса Майкла Фрерикса. Он уже несколько лет проводит проект Operation Purple Heart — инициативу по возвращению военных наград, оказавшихся в заброшенных сейфовых ящиках.

"Иногда приходится проводить настоящее расследование. Мы ищем семьи через медиа, и даже Chicago Tribune помогала отслеживать потомков. Это совсем не просто", — говорит Фрерикс.

Фрерикс торжественно передал медаль родственнице покойного ветерана Пэтти Найс в понедельник, за несколько дней до Дня ветеранов. Пэтти говорит, что планирует поставить медаль дома на почетном месте и сфотографировать ее, чтобы разослать всем живым родственникам.

"Я даже не знала, что существует тот ящик на имя моей тети. Когда они мне позвонили, я была просто ошеломлена. Это невероятно трогательно. Мой дядя был замечательным человеком. Хочу, чтобы все увидели и вспомнили о нем. Может, это также вдохновит других искать свои семейные награды", — говорит женщина.

С момента, когда Фрерикс возглавил офис казначея, его команда уже вернула 17 медалей Purple Heart их законным владельцам или их семьям — это самое большое количество в США.

"Но наша работа еще не завершена. У нас осталось еще шесть таких медалей. Мы хотим, чтобы они тоже вернулись в теплые объятия семей, а не лежали в холодном хранилище", — резюмировал распорядитель

Что известно о "Пурпурном сердце"

Медаль "Пурпурное сердце" является одной из особых наград армии США. Ею начали награждать с 1932 года всех, кто был ранен или погиб на поле боя с 1917 года.

Награда армии США "Пурпурное сердце" Фото: HuffPost

Сейчас этой наградой почти 2 млн американских солдат за это время ее существования. Отличие считается среди армейского общества США особенной, ведь ее могут получить только те солдаты, которые непосредственно воевали на передовой.

Также шестеро украинцев были награждены этой медалью за участие в боевых действиях во время Второй мировой войны. Наибольшее количество "сердец" получил ветеран Вьетнамской войны, мастер-сержант ССО армии США Рой Бенавидез — за свою службу он получил аж 5 таких отличий.

