У банку знайшли бойову нагороду під час ревізії, яка приховувала історію героя (відео)

Під час чергової ревізії сейфових скриньок в Іллінойсі США працівники банку скриньку з неочікуваним депозитом. Виявилося, що там перебувала воєнна медаль, яку вручають солдатам армії США за участь в бойових діях.

Виявилося, що медаль "Пурпурне серце" належала рядовому армії США Джеймсу Беннету, ветерану з міста Оук-Парк, який помер у 1990 році у віці 76 років. Про це повідомляє FOX Chicago.

Знахідку передали до офісу державного скарбника Іллінойсу Майкла Фрерікса. Він уже кілька років проводить проєкт Operation Purple Heart — ініціативу з повернення військових нагород, що опинилися у покинутих сейфових скриньках.

"Іноді доводиться проводити справжнє розслідування. Ми шукаємо родини через медіа, і навіть Chicago Tribune допомагала відстежувати нащадків. Це зовсім не просто"? — каже Фрерікс.

Фрерікс урочисто передав медаль родичці покійного ветерана Петті Найс у понеділок, за кілька днів до Дня ветеранів. Петті каже, що планує поставити медаль удома на почесному місці і сфотографувати її, щоб розіслати всім живим родичам.

Відео дня

"Я навіть не знала, що існує та скринька на ім’я моєї тітки. Коли вони мені подзвонили, я була просто приголомшена. Це неймовірно зворушливо. Мій дядько був чудовою людиною. Хочу, щоб усі побачили й згадали про нього. Може, це також надихне інших шукати свої родинні нагороди", — говорить жінка.

З моменту, коли Фрерікс очолив офіс скарбника, його команда вже повернула 17 медалей Purple Heart їхнім законним власникам або їхнім родинам — це найбільша кількість у США.

"Але наша робота ще не завершена. У нас залишилося ще шість таких медалей. Ми хочемо, щоб вони теж повернулися у теплі обійми родин, а не лежали в холодному сховищі", — резюмував розпорядник

Що відомо про "Пурпурове серце"

Медаль "Пурпурове серце" є однією з особливих відзнак армії США. Нею почали нагороджувати з 1932 року усіх, хто був поранений або загинув на полі бою з 1917 року.

Нагорода армії США "Пурпурове серце" Фото: HuffPost

Наразі цією нагородою майже 2 млн американських солдатів за цей час її існування. Відзнака вважається серед армійського товариства США особливою, адже її можуть отримати тільки ті солдати, які безпосередньо воювали на передовій.

Також шестеро українців були нагороджені цією медаллю за участь в бойових діях під час Другої світової війни. Найбільшу кількість "сердець" отримав ветеран В'єтнамської війни, майстер-сержант ССО армії США Рой Бенавідез — за свою службу він отримав аж 5 таких відзнак.

Раніше Фокус повідомляв про те, що ветерану повернули його бойові нагороди після крадіжки. 101-річний ветеран Другої світової війни Тоні Берд отримав низку нагород за участь в бойових діях і навіть збив німецьку "Фау-1", але всі його відзнаки викрали невідомі 55 років тому.

Згодом стало відомо, що ветеран Другої світової розкрив свій секрет довголіття. Леслі Лемону виповнилося 106 років, але він відзначає, що секрет його тривалого життя в двох харчових продуктах, які він завжди має у запасах.