Мужчина сделал невероятное открытие во время прогулки по лесу: такого никто не мог представить (фото)

Один британец прогуливался по лесу и случайно наткнулся на заброшенное место. В сети говорят, что фотографии мужчины этой локации выглядят так, как будто это кадры из фильма ужасов.

Среди деревьев он обнаружил разорванную палатку, разбросанные вещи и странные предметы, которые сразу вызвали тревогу. Фотографии с места мужчина обнародовал в Reddit.

На фото можно увидеть разрушенную палатку, бутылки с жидкостью для розжига, нож, рулон изоленты и гаечный ключ. Однако больше всего всех напугала устрашающая маска с лицом демона.

Странная находка мужчины Фото: Reddit

"Нашел во время прогулки в лесу (Великобритания)", — говорится в подписи к фотографии.

Сам мужчина не знает, кто и почему мог жить здесь. Сейчас точного времени и локаций съемки остаются неизвестными, автор поста не сообщил дополнительных деталей.

Странная находка мужчины посреди леса Фото: Reddit

Реакция сети

Пользователи соцсети сразу начали выдвигать свои версии. Больше всего пользователи склонялись к версии о бездомном, но были и следующие популярные предположения:

"Судя по фонарю, который еще висит в палатке, это похоже на временное жилье. К сожалению, многие такие люди оставляют за собой кучи мусора. Это печально — что в мире так мало заботятся о психически больных";

"Человек с такой маской в лесу не может иметь добрых намерений. Очень жутко";

"Там есть лента, нож, и маска. Надеюсь, что то, о чем я подумал, не произошло";

"У кого-то была хорошая суббота вечером, но уборка — не их сильная сторона";

"Три бутылки жидкости для розжига, но нет никаких следов костра. Рядом — болторез, мачете и изолента. Я бы сказал, что это выглядит подозрительно";

"Мачете, болторез и фотография человека в ночной рубашке, сделанная посреди леса... Маска — это еще не самое страшное".

