Чоловік зробив неймовірне відкриття під час прогулянки лісом: такого ніхто не міг уявити (фото)

Чоловік знайшов моторошні знахідки під час прогулянки лісом | Фото: Freepik

Один британець прогулювався лісом і випадково натрапив на покинуте місце. В мережі говорять, що світлини чоловіка цієї локацієї виглядають так наче це кадри з фільму жахів.

Серед дерев він виявив розірваний намет, розкидані речі й дивні предмети, що одразу викликали тривогу. Світлини з місцини чоловік оприлюднив у Reddit.

На фото можна побачити зруйнований намет, пляшки з рідиною для розпалювання, ніж, рулон ізоляційної стрічки і гайковий ключ. Однак найбільше всіх налякала страхітлива маска з обличчям демона.

Фото: Reddit

"Знайшов під час прогулянки в лісі (Велика Британія)", — йдеться в підписі до фотографіц.

Сам чоловік не знає, хто і чому міг мешкати тут. Наразі точного часу та локацій зйомки залишаються невідомими, автор посту не повідомив додаткових деталей.

Фото: Reddit

Реакція мережі

Користувачі соцмережі відразу почали висувати свої версії. Найбільше юзери схилялися до версії щодо безхатька, та були й наступні популярні припущення:

  • "Судячи з ліхтаря, який ще висить у наметі, це схоже на тимчасове житло. На жаль, багато таких людей залишають за собою купи сміття. Це сумно — що у світі так мало піклуються про психічно хворих";
  • "Людина з такою маскою в лісі не може мати добрих намірів. Дуже моторошно";
  • "Там є стрічка, ніж, і маска. Сподіваюся, що те, про що я подумав, не сталося";
  • "Хтось мав хорошу суботу ввечері, але прибирання — не їхня сильна сторона";
  • "Три пляшки рідини для розпалювання, але немає жодних слідів вогнища. Поруч — болторіз, мачете та ізоляційна стрічка. Я би сказав, що це виглядає підозріло";
  • "Мачете, болторіз і фотографія людини в нічній сорочці, зроблена посеред лісу… Маска — це ще не найстрашніше".

