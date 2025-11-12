Чоловік зробив неймовірне відкриття під час прогулянки лісом: такого ніхто не міг уявити (фото)
Один британець прогулювався лісом і випадково натрапив на покинуте місце. В мережі говорять, що світлини чоловіка цієї локацієї виглядають так наче це кадри з фільму жахів.
Серед дерев він виявив розірваний намет, розкидані речі й дивні предмети, що одразу викликали тривогу. Світлини з місцини чоловік оприлюднив у Reddit.
На фото можна побачити зруйнований намет, пляшки з рідиною для розпалювання, ніж, рулон ізоляційної стрічки і гайковий ключ. Однак найбільше всіх налякала страхітлива маска з обличчям демона.
"Знайшов під час прогулянки в лісі (Велика Британія)", — йдеться в підписі до фотографіц.
Сам чоловік не знає, хто і чому міг мешкати тут. Наразі точного часу та локацій зйомки залишаються невідомими, автор посту не повідомив додаткових деталей.
Реакція мережі
Користувачі соцмережі відразу почали висувати свої версії. Найбільше юзери схилялися до версії щодо безхатька, та були й наступні популярні припущення:
- "Судячи з ліхтаря, який ще висить у наметі, це схоже на тимчасове житло. На жаль, багато таких людей залишають за собою купи сміття. Це сумно — що у світі так мало піклуються про психічно хворих";
- "Людина з такою маскою в лісі не може мати добрих намірів. Дуже моторошно";
- "Там є стрічка, ніж, і маска. Сподіваюся, що те, про що я подумав, не сталося";
- "Хтось мав хорошу суботу ввечері, але прибирання — не їхня сильна сторона";
- "Три пляшки рідини для розпалювання, але немає жодних слідів вогнища. Поруч — болторіз, мачете та ізоляційна стрічка. Я би сказав, що це виглядає підозріло";
- "Мачете, болторіз і фотографія людини в нічній сорочці, зроблена посеред лісу… Маска — це ще не найстрашніше".
Раніше Фокус розповідав про те, як жінка виявила загадкові сліди на ґанку свого будинку в лісі. Одна з мешканок містечка Ла-Пайне в штаті Орегон (США) прокинулася рано вранці і зіткнулася з дивовижною знахідкою.
Згодом стало відомо, що батько і син помітили загадкові предмети біля дерева. Турист із маленьким сином натрапив у лісі на загадкову композицію з випадкових предметів, яку багато хто сприйняв за імпровізований "духовний вівтар".