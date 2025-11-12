Женщина отправилась на заброшенную улицу и не поверила глазам в то, что увидела (фото, видео)

Битанский блогер и городской исследователь Ли, известная как Leigh Urbex, отправилась на улицу Элдон-гроув, расположенную в исторической части района Уоксхолл в городе Ливерпуль. Когда-то эта локация считалась образцом лучшего жилья в стране.

Сейчас это место пустует, а его дальнейшая судьба остается дискуссионной — от полного сноса до проведения общей реконструкции. Кадры со своим визитом блогерша выложила в свой TikTok.

Сейчас этот квартал превратился в печальное зрелище — заброшенные дома, выбитые окна, облезлые стены и заросли вместо садов. Именно туда Ли решила заглянуть, чтобы посмотреть, что скрывается внутри.

"Снаружи это выглядит невероятно. Но когда заходишь внутрь, кажется, что время здесь остановилось", — говорит исследовательница города.

Несмотря на ободранные обои, граффити и обломки, исследовательница призналась, что была ошеломлена, когда вышла на балкон.

"Посмотрите только на этот вид! Это фантастика!" — показывала Ли.

С верхнего этажа открывается панорама старого Ливерпуля. Сама блогерша убеждена, что печальная судьба этой улицы должна иметь логический финал.

Район Элдон-гроув уже давно пустует Фото: Flickr

Элдон-Гроув и его история

Его построили еще в 1912 году как рабочий поселок в стиле Arts and Crafts, а открытие состоялось при участии самой графини Дерби. Впоследствии эти дома даже использовали как студенческие общежития.

За архитектурную и историческую ценность комплекс получил статус памятника архитектуры II степени. Местные жители годами борются за то, чтобы восстановить этот символ ливерпульской истории.

Несмотря на петиции, встречи с властями и жалобы, улица до сих пор пустует. С 2016 года местные власти фактически остановили любые попытки провести обсуждение

В то же время эксперты предостерегают, что такие заброшенные сооружения могут быть опасными. Они напоминают, что вход без разрешения является нарушением закона, ведь территория этого района находится под охраной.

