Жінка вирушила на покинуту вулицю та не повірила очам у те, що побачила (фото, відео)

Битанська блогерка й міська дослідниця Лі, відома як Leigh Urbex, вирушила до вулиці Елдон-гроув, розташованої в історичній частині района Воксголл у місті Ліверпуль. Колись ця локація вважалася зразком найкращого житла у країні.

Нині це місце стоїть пусткою, а його подальша доля залишається дискусійною — від повного знесення до проведення загальної реконструкції. Кадри зі своїм візитом блогерка виклала в свій TikTok.

Нині цей квартал перетворився на сумне видовище — занедбані будинки, вибиті вікна, облізлі стіни та хащі замість садів. Саме туди Лі вирішила зазирнути, аби подивитися, що приховується всередині.

"Ззовні це виглядає неймовірно. Але коли заходиш усередину, здається, що час тут зупинився", — говорить дослідниця міста.

Попри обдерті шпалери, графіті й уламки, дослідниця зізналася, що була приголомшена, коли вийшла на балкон.

"Погляньте лише на цей краєвид! Це фантастика!" — показувала Лі.

З верхнього поверху відкривається панорама старого Ліверпуля. Сама блогерка переконана, що сумна доля цієї вулиці повинна мати логічний фінал.

Район Елдон-гроув уже давно стоїть пусткою Фото: Flickr

Елдон-гроув та його історія

Його збудували ще у 1912 році як робітниче селище у стилі Arts and Crafts, а відкриття відбулося за участі самої графині Дербі. Згодом ці будинки навіть використовували як студентські гуртожитки.

За архітектурну та історичну цінність комплекс отримав статус пам’ятки архітектури II ступеня. Місцеві жителі роками борються за те, щоб відновити цей символ ліверпульської історії.

Попри петиції, зустрічі з владою та скарги, вулиця й досі стоїть пусткою. З 2016 року місцева влада фактично зупинила будь-які спроби провести обговорення

Водночас експерти застерігають, що такі занедбані споруди можуть бути небезпечними. Вони нагадують, що вхід без дозволу є порушенням закону, адже територія цього району перебуває під охороною.

