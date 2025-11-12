"Еще флакон твоей жене": Трамп опрыскал президента Сирии духами во время официальной встречи (видео)

Президент США Дональд Трамп опрыскал духами президента Сирии Ахмеда аль-Шараа и его делегацию во время официальной встречи. Инцидент зафиксировали на видео, которое появилось в соцсетях.

Как сообщает блогер под ником "Проф. Преображенский" на платформе X, в сети появилось видео фрагмента общения двух лидеров. В записи Трамп подходит к Ахмеду аш-Шараа и его сопровождению с духами и обращается: "Иди сюда... это лучший запах! И тебе тоже... вот, возьми, и еще флакон твоей жене! Сколько у тебя жен?".

На что сирийский президент отвечает: "Одна". Трамп в ответ замечает: "Всего одна? Ну, у вас там никогда заранее не знаешь!".

Стоит отметить, что, как пишет Reuters, президент США Дональд Трамп провел историческую встречу в Белом доме с сирийским президентом Ахмедом аль-Шараа 10 ноября. Трамп заверил, что США будут делать все возможное, чтобы помочь Сирии стать успешным государством, и назвал Шараа "сильным лидером", отметив при этом, что "у каждого из нас в прошлом был сложный путь".

Відео дня

Для Шараа это первый визит в США: бывший командир "Аль-Каиды", до недавнего времени находившийся под санкциями Вашингтона, теперь позиционирует себя как умеренный лидер, стремящийся объединить расколотую войной страну и выйти из международной изоляции. Одной из главных целей его переговоров была отмена американских санкций, известных как "акт Цезаря", требующая решения Конгресса.

Встреча состоялась без традиционного церемониала: Шараа прибыл через боковой вход, без флагов и почетного караула. Событие произошло на фоне попыток покушения на жизнь сирийского президента, подготовленных боевиками "Исламского государства", а также масштабной спецоперации сирийских властей, в ходе которой были задержаны более 70 подозреваемых в террористической деятельности.

По информации Reuters, в ходе переговоров также обсуждались возможный договор безопасности между Сирией и Израилем, создание военного присутствия США на одной из баз в Дамаске, а также политическое сотрудничество Сирии с международной коалицией против "Исламского государства".

Напомним, что Ахмед аль-Шараа дал первое большое интервью для американского СМИ как новый президент Сирии после бегства Башара Асада. Он заявил, что Сирии "нужна Россия", но при этом будет добиваться справедливости за преступления предыдущего режима, а также обсудил восстановление отношений с США и переговоры с Израилем.

Также Фокус писал, что в мае 2025-го в Эр-Рияде Ахмед аль-Шараа и Дональд Трамп встретились впервые. В частности, тогда Дональд Трамп подчеркивал необходимость предотвратить возрождение террористической организации "Исламское государство".