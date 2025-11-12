"Ще флакон твоїй дружині": Трамп обприскав президента Сирії парфумами під час офіційної зустрічі (відео)

Президент США Дональд Трамп обприскав парфумами президента Сирії Ахмеда аль-Шараа та його делегацію під час офіційної зустрічі. Інцидент зафіксували на відео, яке з’явилося в соцмережах.

Як повідомляє блогер під ніком "Проф. Преображенский" на платформі X, у мережі з’явилося відео фрагменту спілкування двох лідерів. У записі Трамп підходить до Ахмеда аш-Шараа та його супроводу з парфумами та звертається: "Іди сюди… це найкращий запах! І тобі теж… ось, візьми, і ще флакон твоїй дружині! Скільки у тебе дружин?".

На що сирійський президент відповідає: "Одна". Трамп у відповідь зауважує: "Усього одна? Ну, у вас там ніколи заздалегідь не знаєш!".

Варто зазначити, що, як пише Reuters, президент США Дональд Трамп провів історичну зустріч у Білому домі з сирійським президентом Ахмедом аль-Шараа 10 листопада. Трамп запевнив, що США робитимуть усе можливе, аби допомогти Сирії стати успішною державою, і назвав Шараа "сильним лідером", зазначивши при цьому, що "у кожного з нас у минулому був складний шлях".

Для Шараа це перший візит до США: колишній командир "Аль-Каїди", який донедавна перебував під санкціями Вашингтона, тепер позиціонує себе як поміркований лідер, що прагне об’єднати розколоту війною країну й вийти з міжнародної ізоляції. Однією з головних цілей його переговорів було скасування американських санкцій, відомих як "акт Цезаря", що потребує рішення Конгресу.

Зустріч відбулася без традиційного церемоніалу: Шараа прибув через бічний вхід, без прапорів і почесної варти. Подія відбулася на тлі спроб замаху на життя сирійського президента, підготовлених бойовиками "Ісламської держави", а також масштабної спецоперації сирійської влади, під час якої було затримано понад 70 підозрюваних у терористичній діяльності.

За інформацією Reuters, у ході переговорів також обговорювалися можливий договір безпеки між Сирією та Ізраїлем, створення військової присутності США на одній із баз у Дамаску, а також політична співпраця Сирії з міжнародною коаліцією проти "Ісламської держави".

Нагадаємо, що Ахмед аль-Шараа дав перше велике інтерв’ю для американського ЗМІ як новий президент Сирії після втечі Башара Асада. Він заявив, що Сирії "потрібна Росія", але при цьому домагатиметься справедливості за злочини попереднього режиму, а також обговорив відновлення відносин зі США та переговори з Ізраїлем.

Також Фокус писав, що в травні 2025-го в Ер-Ріяді Ахмед аль-Шараа та Дональд Трамп зустрілися вперше. Зокрема, тоді Дональд Трамп наголошував на необхідності запобігти відродженню терористичної організації "Ісламська держава".