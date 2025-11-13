Мужчина нашел потайной люк в гостиной: под ним скрывалось нечто, о чем молчали риелторы

Покупатели жилья нередко сталкиваются с неожиданностями, но обнаружить скрытую комнату прямо под гостиной удается не каждому. Именно такой сюрприз ждал мужчину, осматривавшего старый дом в горах.

По его словам, дом 1920-х годов выглядел обычной заброшенной хижиной. Но посреди гостиной неожиданно обнаружился люк. Об этом он рассказал на популярном форуме Reddit.

Любопытство победило и под крышкой оказалась узкая бетонная лестница, ведущая в скрытый подвал.

Внизу мужчина увидел стены, полностью покрытые зеркалами, встроенный вентилятор, электрический щит и тяжелую металлическую дверь. За дверью находился крошечный шкаф, а в нижнем углу был узкий бетонный туннель, в который можно было попасть только ползком.

По словам мужчины, воздух был влажным и тяжелым, а атмосфера напоминала место, которое не открывали десятилетиями. Ни в документах на недвижимость, ни на чертежах подвал не значился, а риелтор признался, что сам впервые об этом слышит.

Потрясенный находкой мужчина поделился фото Фото: Reddit

Потрясенный находкой, мужчина поделился фото и спросил пользователей Reddit, что это могло быть. Комментарии не заставили себя ждать: от шуток про фильмы ужасов до предположений о подпольном баре времен сухого закона. Некоторые обратили внимание, что вентилятор и розетки выглядят довольно современно, что только добавляет вопросов.

Среди предположений также был технический туннель для доступа к коммуникациям под домом. Но точное назначение этой скрытой части дома остается неизвестным, и мужчина признался, что не решился исследовать узкий проход.

