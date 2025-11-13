Чоловік знайшов потайний люк у вітальні: під ним ховалося щось, про що мовчали ріелтори

Покупці житла нерідко стикаються з несподіванками, але виявити приховану кімнату просто під вітальнею вдається не кожному. Саме такий сюрприз чекав на чоловіка, який оглядав старий будинок у горах.

За його словами, будинок 1920-х років виглядав звичайною занедбаною хатиною. Але посеред вітальні несподівано виявився люк. Про це він розповів на популярному форумі Reddit.

Цікавість перемогла, і під кришкою опинилися вузькі бетонні сходи, що ведуть у прихований підвал.

Внизу чоловік побачив стіни, повністю вкриті дзеркалами, вбудований вентилятор, електричний щит і важкі металеві двері. За дверима була крихітна шафа, а в нижньому кутку — вузький бетонний тунель, до якого можна було потрапити тільки повзком.

За словами чоловіка, повітря було вологим і важким, а атмосфера нагадувала місце, яке не відкривали десятиліттями. Ні в документах на нерухомість, ні на кресленнях підвал не значився, а рієлтор зізнався, що сам уперше про це чує.

Вражений знахідкою чоловік поділився фото Фото: Reddit

Вражений знахідкою, чоловік поділився фото і запитав користувачів Reddit, що це могло бути. Коментарі не змусили себе чекати: від жартів про фільми жахів до припущень про підпільний бар часів сухого закону. Дехто звернув увагу, що вентилятор і розетки мають доволі сучасний вигляд, що тільки додає запитань.

Серед припущень також був технічний тунель для доступу до комунікацій під будинком. Але точне призначення цієї прихованої частини будинку залишається невідомим, і чоловік зізнався, що не наважився дослідити вузький прохід.

