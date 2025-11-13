Как легко экономить на еде: лайфхак, которым пользуются тысячи семей (видео)

Расходы на продукты растут, и для семей это становится особенно ощутимо. Но одна женщина показала простой способ сократить затраты почти вдвое и параллельно уменьшить количество пищевых отходов.

Доминик Рэтер, известная в сети как @homesteadingfor3, поделилась в видео в TikTok, как использует приложение Flashfood для покупки качественных продуктов со значительной скидкой.

По ее словам, все, что требуется это открыть приложение, выбрать продукты с истекающим сроком годности и забрать заказ в ближайшем магазине, который является партнером.

Flashfood сотрудничает с супермаркетами, помогая им продавать товары со скидкой до 50%. Магазины публикуют список продуктов, которые скоро придется списывать, а пользователи получают возможность купить их по минимальной цене.

В своем ролике Доминик показывает "улов дня": две свиные вырезки, упаковку бубликов, 12 куриных грудок и 14 копченых свиных отбивных.

"И все это — за 55 долларов", — удивляется она.

Женщина объясняет, что просто замораживает продукты и использует их по мере необходимости: "Так еда выходит намного дешевле".

Реакция соцсетей

Комментаторы под видео Доминик в восторге от идеи:

"Я обожаю Flashfood. У меня морозилка забита благодаря этому приложению";

"Я проверяю его каждый день".

Издание TCD отмечает, что пищевые отходы остаются глобальной проблемой: только в США выбрасывается до 40% всех продуктов питания. Около 13% этих отходов приходится на супермаркеты, которые избавляются от еды из-за приближающегося срока годности, хотя она остается полностью безопасной.

Когда такие продукты оказываются на свалках, они выделяют парниковые газы, усугубляя климатические проблемы. Приложения вроде Flashfood помогают сократить отходы и позволяют покупателям экономить, просто обращая внимание на товары, срок годности которых скоро заканчивается.

