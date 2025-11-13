Як легко економити на їжі: лайфхак, яким користуються тисячі сімей (відео)

Витрати на продукти зростають, і для сімей це стає особливо відчутно. Але одна жінка показала простий спосіб скоротити витрати майже вдвічі та паралельно зменшити кількість харчових відходів.

Домінік Ретер, відома в мережі як @homesteadingfor3, поділилася у відео в TikTok, як використовує додаток Flashfood для купівлі якісних продуктів зі значною знижкою.

За її словами, все, що потрібно, це відкрити застосунок, вибрати продукти з терміном придатності, що спливає, і забрати замовлення в найближчому магазині, який є партнером.

Flashfood співпрацює з супермаркетами, допомагаючи їм продавати товари зі знижкою до 50%. Магазини публікують список продуктів, які скоро доведеться списувати, а користувачі отримують можливість купити їх за мінімальною ціною.

У своєму ролику Домінік показує "улов дня": дві свинячі вирізки, упаковку бубликів, 12 курячих грудок і 14 копчених свинячих відбивних.

Відео дня

"І все це — за 55 доларів", — дивується вона.

Жінка пояснює, що просто заморожує продукти та використовує їх за потреби: "Так їжа виходить набагато дешевшою".

Реакція соцмереж

Коментатори під відео Домінік у захваті від ідеї:

"Я обожнюю Flashfood. У мене морозилка забита завдяки цьому додатку";

"Я перевіряю його щодня".

Видання TCD зазначає, що харчові відходи залишаються глобальною проблемою: тільки в США викидається до 40% усіх продуктів харчування. Близько 13% цих відходів припадає на супермаркети, які позбуваються їжі через наближення терміну придатності, хоча вона залишається повністю безпечною.

Коли такі продукти опиняються на звалищах, вони виділяють парникові гази, посилюючи кліматичні проблеми. Застосунки на кшталт Flashfood допомагають скоротити відходи й дають змогу покупцям економити, просто звертаючи увагу на товари, термін придатності яких скоро закінчується.

