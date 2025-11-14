Женщина оказалась под шквалом критики: не пригласила свекровь в путешествие, но берет своих родителей

Одна американка рассказала о дилемме, которая возникла перед поездкой в Японию — она пригласила своих родителей, но не хочет брать свою свекровь. Это спровоцировало недоразумение между супругами.

Героиня истории рассказывает, что они с партнером планировали поездку в Японию, а ее родители тоже изъявили желание присоединиться, сообщает People.

Она согласилась, и все были в восторге от такого решения. Женщина добавляет, что ее родители ждали эту поездку несколько месяцев.

"Моему папе 84, и это, вероятно, его последний шанс путешествовать с нами всеми", — написала она.

Но, по словам автора, ситуация резко осложнилась, когда она узнала, что мама ее партнера сама себя пригласила на поездку, решив, что тоже может присоединиться.

Пара оказалась в конфликте из-за участия родителей в поездке Фото: Facebook/SCMP composite

Она объяснила, что проблема заключается в том, что ее родители не хотят путешествовать в большой компании, особенно с человеком, которого они почти не знают. К тому же по ее словам, мама партнера бывает непростой.

"Она милая, но у нее очень яркая, громкая личность. Мы как пара уже ездили в Пунта-Кану (Доминикана — ред.) с его родителями недавно", — говорит американка.

Однако ее партнер считает, что было бы справедливо позволить его родителям поехать тоже, ведь ее родители едут, и он хотел бы провести время со своими. Несмотря на то, что женщина понимает его претензии, а ее мама категорически не в восторге.

"Я поступаю глупо, если хочу, чтобы эта поездка была только для нас четверых? Как мне объяснить это партнеру так, чтобы не расстроить мужа?" — интересуется женщина.

Реакция соцсетей

После публикации сотни пользователей присоединились к обсуждению ситуации. Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Если твои родители не ездили с вами в Пунта-Кану, то теперь их очередь";

"О, он думает, что это справедливо? Тогда пусть он берет своих родителей, а ты едешь со своими. Справедливо";

"Здесь уже хорошего выхода нет. Вы планировали поездку для двоих, но твои родители сами напросились. Возможно, твой партнер не настолько рад этому, как ты думаешь";

"Возможно, стоило оставить все, как и планировалось, и не позволять никаким родителям вклиниваться в вашу поездку";

"Даже не знаю, что бы я сделала. В любом случае кто-то будет обижен. Безвыигрышная ситуация. Печально".

