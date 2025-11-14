Женщина оказалась под шквалом критики: не пригласила свекровь в путешествие, но берет своих родителей
Одна американка рассказала о дилемме, которая возникла перед поездкой в Японию — она пригласила своих родителей, но не хочет брать свою свекровь. Это спровоцировало недоразумение между супругами.
Героиня истории рассказывает, что они с партнером планировали поездку в Японию, а ее родители тоже изъявили желание присоединиться, сообщает People.
Она согласилась, и все были в восторге от такого решения. Женщина добавляет, что ее родители ждали эту поездку несколько месяцев.
"Моему папе 84, и это, вероятно, его последний шанс путешествовать с нами всеми", — написала она.
Но, по словам автора, ситуация резко осложнилась, когда она узнала, что мама ее партнера сама себя пригласила на поездку, решив, что тоже может присоединиться.
Она объяснила, что проблема заключается в том, что ее родители не хотят путешествовать в большой компании, особенно с человеком, которого они почти не знают. К тому же по ее словам, мама партнера бывает непростой.
"Она милая, но у нее очень яркая, громкая личность. Мы как пара уже ездили в Пунта-Кану (Доминикана — ред.) с его родителями недавно", — говорит американка.
Однако ее партнер считает, что было бы справедливо позволить его родителям поехать тоже, ведь ее родители едут, и он хотел бы провести время со своими. Несмотря на то, что женщина понимает его претензии, а ее мама категорически не в восторге.
"Я поступаю глупо, если хочу, чтобы эта поездка была только для нас четверых? Как мне объяснить это партнеру так, чтобы не расстроить мужа?" — интересуется женщина.
Реакция соцсетей
После публикации сотни пользователей присоединились к обсуждению ситуации. Наибольшее одобрение получили следующие реплики:
- "Если твои родители не ездили с вами в Пунта-Кану, то теперь их очередь";
- "О, он думает, что это справедливо? Тогда пусть он берет своих родителей, а ты едешь со своими. Справедливо";
- "Здесь уже хорошего выхода нет. Вы планировали поездку для двоих, но твои родители сами напросились. Возможно, твой партнер не настолько рад этому, как ты думаешь";
- "Возможно, стоило оставить все, как и планировалось, и не позволять никаким родителям вклиниваться в вашу поездку";
- "Даже не знаю, что бы я сделала. В любом случае кто-то будет обижен. Безвыигрышная ситуация. Печально".
