Жінка опинилася під шквалом критики: не запросила свекруху у подорож, але бере своїх батьків
Одна американка розповіла про дилему, яка виникла перед поїздкою до Японії — вона запросила своїх батьків, але не хоче брати свою свекруху. Це спровокувало непорозуміння між подружжям.
Героїня історії розповідає, що вони з партнером планували поїздку до Японії, а її батьки теж виявили бажання приєднатися, повідомляє People.
Вона погодилась, і всі були у захваті від такого рішення. Жінка додає, що її батьки чекали на цю поїздку кілька місяців.
"Моєму татові 84, і це, ймовірно, його останній шанс подорожувати з нами всіма", — написала вона.
Але, за словами авторки, ситуація різко ускладнилася, коли вона дізналася, що мама її партнера сама себе запросила на поїздку, вирішивши, що теж може приєднатися.
Вона пояснила, що проблема полягає в тому, що її батьки не хочуть подорожувати у великій компанії, особливо з людиною, яку вони майже не знають. До того ж за її словами, мама партнера буває непростою.
"Вона мила, але в неї дуже яскрава, гучна особистість. Ми як пара вже їздили в Пунта-Кану (Домінікана — ред.) з його батьками недавно", — говорить американка.
Проте її партнер вважає, що було б справедливо дозволити його батькам поїхати теж, адже її батьки їдуть, і він хотів би провести час зі своїми. Попри те, що жінка розуміє його претензії, а її мама категорично не в захваті.
"Чи я поводжуся нерозумно, якщо хочу, щоб ця поїздка була лише для нас чотирьох? Як мені пояснити це партнеру так, щоб не засмутити чоловіка?" — цікавиться жінка.
Реакція соцмереж
Після публікації сотні користувачів долучилися до обговорення ситуації. Найбільше схвалення отримали такі репліки:
- "Якщо твої батьки не їздили з вами в Пунта-Кану, то тепер їхня черга";
- "О, він думає, що це справедливо? Тоді нехай він бере своїх батьків, а ти їдеш зі своїми. Справедливо";
- "Тут уже гарного виходу нема. Ви планували поїздку для двох, але твої батьки самі напросилися. Можливо, твій партнер не настільки радий цьому, як ти думаєш";
- "Можливо, варто було залишити все, як і планувалося, і не дозволяти жодним батькам вклинюватися у вашу поїздку";
- "Навіть не знаю, що б я зробила. У будь-якому разі хтось буде ображений. Безвиграшна ситуація. Сумно".
Раніше Фокус розповідав про те, як наречена поскаржилася на дешеву каблучку від нареченого-мільйонера. Жінка поскаржилася на те, що заручини, про які вона мріяла, принесли їй не радість, а сумніви.
Згодом стало відомо, що жінка посварилася з подругою через її інтрижку. 32-річна мешканка США розповіла, що опинилася перед важким вибором — зруйнувати давню дружбу або стати співучасницею роману подруги.