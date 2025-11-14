Жінка опинилася під шквалом критики: не запросила свекруху у подорож, але бере своїх батьків

Одна американка розповіла про дилему, яка виникла перед поїздкою до Японії — вона запросила своїх батьків, але не хоче брати свою свекруху. Це спровокувало непорозуміння між подружжям.

Героїня історії розповідає, що вони з партнером планували поїздку до Японії, а її батьки теж виявили бажання приєднатися, повідомляє People.

Вона погодилась, і всі були у захваті від такого рішення. Жінка додає, що її батьки чекали на цю поїздку кілька місяців.

"Моєму татові 84, і це, ймовірно, його останній шанс подорожувати з нами всіма", — написала вона.

Але, за словами авторки, ситуація різко ускладнилася, коли вона дізналася, що мама її партнера сама себе запросила на поїздку, вирішивши, що теж може приєднатися.

Пара опинилася в конфлікті через участь батьків у поїздці Фото: Facebook/SCMP composite

Вона пояснила, що проблема полягає в тому, що її батьки не хочуть подорожувати у великій компанії, особливо з людиною, яку вони майже не знають. До того ж за її словами, мама партнера буває непростою.

Відео дня

"Вона мила, але в неї дуже яскрава, гучна особистість. Ми як пара вже їздили в Пунта-Кану (Домінікана — ред.) з його батьками недавно", — говорить американка.

Проте її партнер вважає, що було б справедливо дозволити його батькам поїхати теж, адже її батьки їдуть, і він хотів би провести час зі своїми. Попри те, що жінка розуміє його претензії, а її мама категорично не в захваті.

"Чи я поводжуся нерозумно, якщо хочу, щоб ця поїздка була лише для нас чотирьох? Як мені пояснити це партнеру так, щоб не засмутити чоловіка?" — цікавиться жінка.

Реакція соцмереж

Після публікації сотні користувачів долучилися до обговорення ситуації. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Якщо твої батьки не їздили з вами в Пунта-Кану, то тепер їхня черга";

"О, він думає, що це справедливо? Тоді нехай він бере своїх батьків, а ти їдеш зі своїми. Справедливо";

"Тут уже гарного виходу нема. Ви планували поїздку для двох, але твої батьки самі напросилися. Можливо, твій партнер не настільки радий цьому, як ти думаєш";

"Можливо, варто було залишити все, як і планувалося, і не дозволяти жодним батькам вклинюватися у вашу поїздку";

"Навіть не знаю, що б я зробила. У будь-якому разі хтось буде ображений. Безвиграшна ситуація. Сумно".

Раніше Фокус розповідав про те, як наречена поскаржилася на дешеву каблучку від нареченого-мільйонера. Жінка поскаржилася на те, що заручини, про які вона мріяла, принесли їй не радість, а сумніви.

Згодом стало відомо, що жінка посварилася з подругою через її інтрижку. 32-річна мешканка США розповіла, що опинилася перед важким вибором — зруйнувати давню дружбу або стати співучасницею роману подруги.