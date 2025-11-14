"Отвратительный компромисс": решение родителей превратило жизнь девушки в ежедневный кошмар (фото)

Жительница Великобритании говорит, что держит обиду на родителей из-за имени, которое они ей дали. Она добавляет, что никогда не встречала никого с таким же, и это вызывает массу проблем, ставших постоянным ужасом в быту.

Женщина вспоминает, что мама хотела назвать ее Оливией, а отец — дать "уникальное имя", поэтому они пошли на "отвратительный компромисс". Об этом говорится в заметке автора поста в Reddit.

Британка говорит, что родители изменили написание с Olivia на Olivyah. И произношение тоже звучит иначе — как "о-лив-я", а не "о-ли-ви-я". Из-за этого в семье происходили недоразумения между родственниками, когда ее не так называли.

"Каждый раз, когда бабушка или кто-то другой произносил мое имя "неправильно", мой отец просто сходил с ума, настаивая на ударении на "-я". Потому что, по его словам, это "очень важно", как будто оно происходит от "Яхве", что является одним из имен Иисуса или что-то такое", — вспоминает женщина

Британка говорит, что ненавидела свое имя, потому что не могла купить сувениры со своим именем из-за необычного написания. Теперь, став взрослой, она часто ловит странные взгляды из-за орфографии этого имени.

Девушка признается, что ее имя создает массу проблем Фото: Depositphotos

"Почти все дети в моей школе имели пеналы или другие штуки с собственными именами. Ключики-брелки с именами были очень популярны. Каждый раз в отпуске мои братья покупали крутые вещи со своими именами, а я — никогда. Мне это очень не нравилось", — говорит героиня истории.

Теперь, указывает британка, она пытается с юмором относиться к этому имени. Однако ей приходится постоянно исправлять незнакомцев, произносить каждый раз имя при заказах и тому подобное. Женщина говорит, что ее имя стало "ежедневным кошмаром", но в нем есть свои позитивы.

"Единственный плюс был в том, что я всегда знала, когда меня зовет кто-то близкий: он произносил имя правильно, в отличие от всех остальных", — заключает героиня истории.

В комментариях люди активно поддержали ее. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Твой папа, кажется, невероятно изнурительный человек. На твоем месте я бы сменил имя на Olivia и больше не оглядывался";

"Я живу на юге США, где у нас очень твердый акцент, и, честно, мы часто произносим Olivia именно так, как хотел твой папа — в три слога, а не четыре";

"Как отец, который назвал своего сына Olyver... нет, мне это реально нравится. Оно уникальное. Но я понимаю, как то давление на специальное произношение может надоесть. Мы произносим его имя как Oliver и обычно зовем Oly";

"Да, это однозначно трагедия И, честно говоря, те два произношения почти ничем не отличаются в обычной речи — это делает все еще более нелепым";

"Если это не проблема с именем, тогда не следует менять. Однако если решишься, то это нормально".

