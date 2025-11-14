"Огидний компроміс": рішення батьків перетворило життя дівчини на щоденний кошмар (фото)

Мешканка Великої Британії говорить, що тримає образу на батьків через ім'я, яке вони їй надали. Вона додає, що ніколи не зустрічала нікого з таким самим, і це викликає масу проблем, що стали постійним жахом у побуті.

Жінка згадує, що мама хотіла назвати її Олівією, а батько — дати "унікальніше ім’я", тож вони пішли на "огидний компроміс". Про це йдеться в дописі авторки посту в Reddit.

Британка каже, що батьки змінили написання з Olivia на Olivyah. І вимова теж звучить інакше — як "о-лів-я", а не "о-лі-ві-я". Через це в сім'ї ставалися непорозуміння між родичами, коли її не так називали.

"Кожного разу, коли бабуся чи хтось інший вимовляв моє ім’я "неправильно", мій батько просто божеволів, наполягаючи на наголосі на "-я". Бо, за його словами, це "дуже важливо", наче воно походить від "Яхве", що є одним з імен Ісуса чи щось таке", — згадує жінка

Британка каже, що ненавиділа своє ім’я, бо не могла купити сувенірів зі своїм іменем через незвичне написання. Тепер, ставши дорослою, вона часто ловить дивні погляди через орфографію цього імені.

Дівчина зізнається, що її ім'я створює масу проблем Фото: Depositphotos

"Майже всі діти в моїй школі мали пенали чи інші штуки з власними іменами. Ключики-брелки з іменами були дуже популярні. Кожного разу у відпустці мої брати купували круті речі зі своїми іменами, а я — ніколи. Мені це страшенно не подобалось", — говорить героїня історії.

Тепер, вказує британка, вона намагається з гумором ставитися до цього імені. Однак їй доводиться постійно виправляти незнайомців, вимовляти щоразу ім'я при замовленнях тощо. Жінка каже, що її ім'я стало "щоденним кошмаром", але в ньому є свої позитиви.

"Єдиний плюс був у тому, що я завжди знала, коли мене кличе хтось близький: він вимовляв ім’я правильно, на відміну від усіх інших", — підсумовує героїня історії.

Реакція соцмереж

У коментарях люди активно підтримали її. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Твій тато, здається, неймовірно виснажлива людина. На твоєму місці я б змінив ім’я на Olivia і більше не оглядався";

"Я живу на півдні США, де в нас дуже твердий акцент, і, чесно, ми часто вимовляємо Olivia саме так, як хотів твій тато — у три склади, а не чотири";

"Як батько, який назвав свого сина Olyver… ні, мені це реально подобається. Воно унікальне. Але я розумію, як той тиск на спеціальну вимову може набриднути. Ми вимовляємо його ім’я як Oliver і зазвичай кличемо Oly";

"Так, це однозначно трагедія І, чесно кажучи, ті дві вимови майже нічим не відрізняються у звичній мові — це робить усе ще безглуздішим";

"Якщо це не проблема з іменем, тоді не слід змінювати. Однак якщо наважишся, то це нормально".

