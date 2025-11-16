Как пухлая игрушка: пингвин стал интернет-звездой, танцуя во время взвешивания (видео)

Детеныш императорского пингвина стал интернет-сенсацией, когда оказался на процедуре взвешивания. Подвижность пернатого вызвала волну положительных и теплых комментариев в сети.

Смотрители японского центра животных Adventure World указывают, что это — их 16 подопечный императорский пингвин. Видео с забавным поведением птицы разместили работники зоопарка в Instagram.

Ролик стал вирусным — набрал более 17,8 млн просмотров. На кадрах видео видно, как смотритель поднимает малыша в корзину на весах. Серое пушистое создание несколько раз вращается и издает несколько щебетаний.

"Мое тело становится больше, а я становлюсь сильнее!" — говорится в подписи.

В центре добавляют, что 30 сентября птенец вылупился из скорлупы, а затем — за ним тщательно ухаживали. Уже через три недели пингвиненка пытались передать молодой паре, чтобы воспитать его естественным способом.

Відео дня

Но поскольку нормального кормления не наблюдалось, то в центре решили вернуться к искусственному вскармливанию.

"В Adventure World персонал выполняет роль родителей-птичек и тщательно выращивает малышей с помощью раннего искусственного вскармливания. Их кормят, одновременно воспроизводя записи криков родителей, пока вес не достигнет примерно 600 г, тогда тело начинает набирать силу", — сообщили в японском зоопарке.

Реакция сети

В комментариях от вирусным видео центра, масса пользователей с восторгом прокомментировали увиденные кадры. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Выглядит как плюшевая игрушка, та же самая реальная птичка";

"Я просто хочу знать, как это было поднять этого малыша — он такой мягкий, пухлый и милый. Боже мой";

"О боже, я тоже долго думала, что это игрушка";

"Я наконец-то нашла лучшее видео в интернете";

"Мне нравится, когда он вскидывает голову и издает маленькое счастливое щебетание";

"Такая милота".

