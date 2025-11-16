Мов пухка іграшка: пінгвін став інтернет-зіркою, танцуючи під час зважування (відео)

Дитинча імператорського пінгвіна стало інтернет-сенсацією, коли опинилося на процедурі зважування. Рухливість пернатого викликала хвилю позитивних і теплих коментарів у мережі.

Доглядачі японського центру тварин Adventure World вказують, що це — їхній 16 підопічний імператорський пінгвін. Відео з кумедною поведінкою птаха розмістили працівники зоопарку в Instagram.

Ролик став вірусним — набрав понад 17,8 млн переглядів. На кадрах відео видно, як доглядач піднімає малюка у кошик на вагах. Сіре пухнасте створіння кілька разів обертається та видає кілька щебетань.

"Моє тіло стає більшим, а я стаю сильнішим!" — йдеться у підписі.

В центрі додають, що 30 вересня пташеня вилупилося зі шкаралупи, а потім — за ним ретельно доглядали. Вже через три тижні пінгвіненя намагалися передати молодій парі, щоб виховати його природним способом.

Відео дня

Та оскільки нормального годування не спостерігалося, то в центрі вирішили повернутися до штучного вигодовування.

"В Adventure World персонал виконує роль батьків-пташок і ретельно вирощує малюків за допомогою раннього штучного вигодовування. Їх годують, одночасно відтворюючи записи криків батьків, поки вага не досягне приблизно 600 г, тоді тіло починає набирати силу", — повідомили в японському зоопарку.

Реакція мережі

У коментарях від вірусним відео центру, маса користувачів з захопленням прокоментували побачені кадри. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Виглядає як плюшева іграшка, та ж сама реальна пташка";

"Я просто хочу знати, як це було підняти цього малюка — він такий м’який, пухкий і милий. Боже мій";

"О боже, я теж довго думала, що це іграшка";

"Я нарешті знайшла найкраще відео в інтернеті";

"Мені подобається, коли він підкидає голову і видає маленьке щасливе щебетання";

"Така милота".

Раніше Фокус повідомляв про те, як пінгвін з Антарктики доплив до Австралії в пошуках нареченої. За час своєї подорожі він дуже схуд і важив лише 23 кілограми.

Згодом стало відомо, що пінгвін спричинив аварію гелікоптера в Південній Африці. Виявилося, що пернатий будучи у картонній коробці впав на пульт управління вертольота.