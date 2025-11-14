"Построил сам дьявол": легенда о необычном мосте, которая до сих пор шокирует (фото)

История одного моста в Уэльсе до сих пор вызывает массу вопросов, потому что за 800 лет существования превратился в своеобразный конструктор истории, окутанный легендами и темными историями. Фокус решил напомнить о феномене таких мостов и какое отличие от своих "братьев" имеет валлийский.

История дьявольских мостов

Термин "дьявольский мост" применяется к десяткам старинных мостов, в основном расположенных в Европе. Большинство таких мостов — каменные или кирпичные арки, представляющие значительное достижение в древней архитектуре.

Из-за необычного дизайна эти мосты давно привлекали внимание и вдохновляли на легенды в древности и средневековой Европе: Каждый дьявольский мост обычно имеет собственный миф или народную историю о своем происхождении.

Мост Дьявола в испанской Каталонии Фото: Wikipedia

Истории отличаются в зависимости от региона и верований: где-то считают, что мост построил сам дьявол. Такие верования говорят, будто такая конструкция была чрезвычайно сложной или невозможной для создания человеком.

В других легендах знание о строительстве моста передавалось людям как дар дьявола, обычно в обмен на их души или как часть определенной сделки. Сейчас известно о десятках таких сооружений на территории Италии, ФРГ, Нидерландов и ряда других стран.

Мост Дьявола в Уэльсе

В то же время темная история валлийского моста несколько иная. Поселок в провинции Кередигион известен тремя мостами, пересекающими реку Афон Минах. Все мосты расположены в месте, где река Минах падает на 90 метров в пяти каскадах узкого ущелья перед впадением. Каменная лестница, известная как Лестница Иакова, ведет к современному металлическому мосту под водопадами.

Особенность этого места в том, что на одном и том же месте существуют три отдельных моста, каждый построен поверх предыдущего, при этом старые конструкции не сносили.Река была перестроена по крайней мере с XII века, а деревянный мост построили примерно между 1075 и 1200 годами.

Три моста друг на друге в Уэльсе Фото: Wikipedia

По легенде, его построили после того, как старуха потеряла корову и увидела ее на другой стороне реки. Дьявол появился и согласился построить мост в обмен на душу первого живого существа, которое пересечет его. Когда мост был готов, старуха бросила через реку кусок хлеба, и ее собака перешла мост, став первым живым существом, а дьявол получил лишь душу собаки.

Самая низкая арка современного моста является древнейшей, возможно средневековой, и до сих пор сохранилась. В 1753 году мост отремонтировали и добавили вторую каменную арку, использовав старый мост как опору для строительных лесов. В 1901 году над арками построили железный мост, а в 1971-м укрепили металлическую конструкцию и перила.

Сейчас мост получил статус "Grade II Listed" (памятник значения второй степени) с 21 января 1964 года "как выдающаяся последовательность трех наложенных друг на друга мостов, одно из самых известных живописных мест в Уэльсе". Повторно этот статус обновили в 2005 году.

