"Побудував сам диявол": легенда про незвичайний міст, яка досі шокує (фото)

Історія одного мосту в Вельсі до сьогодні викликає масу запитань, бо за 800 років існування перетворився у своєрідний конструктор історії, оповитий легендами те темними історіями. Фокус вирішив нагадати про феномен таких мостів і яку відмінність від своїх "братів" має валлійський.

Історія диявольських мостів

Термін "диявольський міст" застосовується до десятків старовинних мостів, здебільшого розташованих в Європі. Більшість таких мостів — кам’яні або цегляні арки, що становлять значне досягнення в давній архітектурі.

Через незвичайний дизайн ці мости давно привертали увагу та надихали на легенди у давнину та середньовічній Європі: Кожен диявольський міст зазвичай має власний міф або народну історію щодо свого походження.

Міст Диявола в іспанській Каталонії Фото: Wikipedia

Історії відрізняються залежно від регіону та вірувань: десь вважають, що міст побудував сам диявол. Такі вірування кажуть, начебто така конструкція була надзвичайно складною або неможливою для створення людиною.

В інших легендах знання про будівництво мосту передавалося людям як дар диявола, зазвичай в обмін на їхні душі чи як частина певної угоди. Наразі відомо про десятки таких споруд на території Італії, ФРН, Нідерландів та низки інших країн.

Міст Диявола у Вельсі

Водночас темна історія валійського мосту дещо відмінна. Селище в провінції Кередігіон відоме трьома мостами, що перетинають річку Афон Мінах. Всі мости розташовані у місці, де річка Мінах падає на 90 метрів у п’яти каскадах вузької ущелини перед впадінням. Кам’яні сходи, відомі як Сходи Якова, ведуть до сучасного металевого мосту під водоспадами.

Особливість цього місця в тому, що на одному й тому самому місці існують три окремі мости, кожен побудований поверх попереднього, при цьому старі конструкції не зносили.Річка була перебудована принаймні з XII століття, а дерев’яний міст спорудили приблизно між 1075 та 1200 роками.

Три мости одне на одному в Вельсі Фото: Wikipedia

За легендою, його збудували після того, як стара жінка загубила корову і побачила її на іншому боці річки. Диявол з'явився і погодився побудувати міст в обмін на душу першої живої істоти, яка перетне його. Коли міст був готовий, стара жінка кинула через річку шматок хліба, і її собака перейшла міст, ставши першою живою істотою, а диявол отримав лише душу собаки.

Найнижча арка сучасного мосту є найдавнішою, можливо середньовічною, і досі збереглася. У 1753 році міст відремонтували та додали другу кам'яну арку, використавши старий міст як опору для будівельних риштувань. У 1901 році над арками спорудили залізний міст, а в 1971-му зміцнили металеву конструкцію та перила.

Нині міст отримав статус "Grade II Listed" (пам'ятка значення другого ступеню) з 21 січня 1964 року "як видатна послідовність трьох накладених один на одного мостів, одне з найвідоміших мальовничих місць у Вельсі". Повторно цей статус оновили у 2005 році.

