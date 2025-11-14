Склад с сокровищами: мужчина зарабатывает на вещах, которые выбрасывают на свалку (фото)

Житель Портсмута (Великобритания) нашел необычный способ экономить и зарабатывать. 34-летний Джейк Стивенс каждую ночь проводит до четырех часов, перебирая содержимое мусорных контейнеров магазинов.

Его находки оказались настолько ценными, что мужчина арендует отдельное складское помещение для их хранения. Об этом пишет Whats The Jam.

По словам Джейка, общая стоимость спасенных вещей уже исчисляется тысячами фунтов. Среди самых ценных находок — сумка Gucci стоимостью около 1500 фунтов (примерно 82 тысячи гривен), золотые кольца и браслеты, старинные елочные украшения и даже рождественская коробка времен Первой мировой войны.

"Некоторые из того, что они выбрасывают, просто выше моего понимания. За одну ночь я нашел драгоценности на полторы тысячи фунтов", — признается он. Продажа находок на автoбазаре приносит мужчине около 600 фунтов стерлингов (примерно 33 тысячи) в месяц, что помогает покрывать бытовые расходы.

Чтобы хранить весь "улов", Джейк арендует склад размером с сарай за 70 фунтов (3800 гривен) в месяц. А благодаря огромному количеству пригодной еды, которую он находит (хлеб, печенье, мука, яйца) его траты на продукты сократились примерно на 50 фунтов (2760 гривен) в неделю.

Британец арендовал склад для своих находом Фото: коллаж Фокус

При этом мужчина активно помогает друзьям и благотворительным организациям. Он передал сотни килограммов одежды в местный благотворительный магазин и даже предоставляет корм для собак своему знакомому.

Джейк подчеркивает, что главная цель — не только прибыль, но и привлечение внимания к проблеме отходов.

"Мы выбрасываем невероятное количество вещей. Я просто даю им второй шанс и разрываю этот порочный круг", — говорит британец.

Несмотря на неоднозначную реакцию охраны магазинов, мужчина уверен: как только вещь оказывается в контейнере, она уже не принадлежит владельцу.

