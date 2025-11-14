Склад зі скарбами: чоловік заробляє на речах, які викидають на смітник (фото)

Мешканець Портсмута (Велика Британія) знайшов незвичайний спосіб економити й заробляти. 34-річний Джейк Стівенс щоночі проводить до чотирьох годин, перебираючи вміст сміттєвих контейнерів магазинів.

Його знахідки виявилися настільки цінними, що чоловік орендує окреме складське приміщення для їхнього зберігання. Про це пише Whats The Jam.

За словами Джейка, загальна вартість врятованих речей уже обчислюється тисячами фунтів. Серед найцінніших знахідок — сумка Gucci вартістю близько 1500 фунтів (приблизно 82 тисячі гривень), золоті обручки та браслети, старовинні ялинкові прикраси і навіть різдвяна коробка часів Першої світової війни.

"Деякі з того, що вони викидають, просто вище мого розуміння. За одну ніч я знайшов коштовності на півтори тисячі фунтів", — зізнається він. Продаж знахідок на автобазарі приносить чоловікові близько 600 фунтів стерлінгів (приблизно 33 тисячі) на місяць, що допомагає покривати побутові витрати.

Щоб зберігати весь "улов", Джейк орендує склад розміром із сарай за 70 фунтів (3800 гривень) на місяць. А завдяки величезній кількості придатної їжі, яку він знаходить (хліб, печиво, борошно, яйця) його витрати на продукти скоротилися приблизно на 50 фунтів (2760 гривень) на тиждень.

Британець орендував склад для своїх знахідок Фото: колаж Фокус

При цьому чоловік активно допомагає друзям і благодійним організаціям. Він передав сотні кілограмів одягу в місцеву благодійну крамницю і навіть надає корм для собак своєму знайомому.

Джейк підкреслює, що головна мета — не тільки прибуток, а й привернення уваги до проблеми відходів.

"Ми викидаємо неймовірну кількість речей. Я просто даю їм другий шанс і розриваю це порочне коло", — каже британець.

Попри неоднозначну реакцію охорони магазинів, чоловік упевнений: щойно річ опиняється в контейнері, вона вже не належить власнику.

