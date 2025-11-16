Неожиданный поступок соседа поразил женщину, однако все оказалось значительно хуже (фото)

Жительница США рассказала, что ее заказы еды постоянно исчезали до того, как она их забирала с порога. Когда женщина обнаружила мотивы кражи, к чему был причастен один из соседей, это ее удивило.

Оказалось, что мужчина постоянно забирал ее заказ и просто не отдавал его владелице, потому что там не был указан адрес заказчицы. Детали этой истории американка пересказала в Reddit.

По ее словам, даже не пытаясь передать его по правильному адресу. Тот просто пришел под входную дверь, забрал ее доставленную еду и ушел.

"Какой наглый поступок, правда? Мне правда уже вернули деньги, потому что не буду брать еду, которую кто-то занес в свой дом. Я этих людей не знаю. У нас вокруг девять этажей, пять на каждом этаже. Я знаю, что некоторым людям сейчас не хватает еды, и там есть дети", — рассказывает американка.

Поэтому женщина заказала еду повторно, но впоследствии поняла, почему соседи могли не вернуть ее после доставки. Оказалось, что один из соседей нагло воровал заказ, никого не говоря автору поста.

Сосед воровал чужую еду, не задумываясь о последствиях Фото: Pexels

"Я повторно заказала тот же заказ, когда сообщила о краже. Заказ только что доставили, и на пакетах нет никаких наклеек с моим адресом. Поэтому они даже не могли сказать мне, если хотели! Радуюсь, что не стала с ним конфликтовать или жаловаться управляющему дома", — говорит героиня истории.

Реакция пользователей

В комментариях к сообщению пользователи возмутились такой наглостью. Они советуют поступить следующим образом:

"Это доказанные воры. Я бы не заказывал ничего, что сам не могу получить";

"Мой сосед как-то забрал мой пакет Gopuff внутрь, а у них только что родился ребенок. Он сказал, что подумал, что это подарок, и даже не проверил имя";

"Это эгоистично — забирать чужую еду без всякого сомнения, твоя ли она. Неужели время коронавируса не научило ничему?";

"А что если дети нашли еду и решили, что она их? Поэтому надо просить при заказе указывать адрес и получателя".

