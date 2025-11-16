Неочікуваний вчинок сусіда вразив жінку, однак усе виявилося значно гірше (фото)

Мешканка США розповіла, що її замовлення їжі постійно зникали до того, як вона їх забирала з порогу. Коли жінка виявила мотиви крадіжки, до чого був причетний один із сусідів, це її здивувало.

Виявилося, що чоловік постійно забирав її замовлення і просто не віддавав його власниці, бо там не було вказано адреси замовниці. Деталі цієї історії американка переповіла в Reddit.

За її словами, навіть не намагаючись передати його за правильною адресою. Той просто прийшов під вхідні двері, забрав її доставлену їжу та пішов.

"Який нахабний вчинок, правда? Мені правда вже повернули гроші, бо не буду брати їжу, яку хтось заніс у свій будинок. Я цих людей не знаю. У нас навколо дев’ять поверхів, п’ять на кожному поверсі. Я знаю, що деяким людям зараз не вистачає їжі, і там є діти", — розповідає американка.

Тому жінка замовила їжу повторно, але згодом зрозуміла, чому сусіди могли не повернути її після доставки. Виявилося, що один з сусідів нахабно крав замовлення, нікого не кажучи авторці посту.

Сусід крав чужу їжу, не задумуючись про наслідки Фото: Pexels

"Я повторно замовила те саме замовлення, коли повідомила про крадіжку. Замовлення щойно доставили, і на пакетах немає ніяких наклейок з моєю адресою. Тож вони навіть не могли сказати мені, якщо хотіли! Радію, що не стала з ним конфліктувати або скаржитися керуючому будинку", — каже героїня історії.

Реакція користувачів

У коментарях до допису користувачі обурилися таким нахабством. Вони радять вчинити наступним чином:

"Це доведені злодії. Я б не замовляв нічого, що сам не можу отримати";

"Мій сусід якось забрав мій пакет Gopuff всередину, а у них щойно народилася дитина. Він сказав, що подумав, що це подарунок, і навіть не перевірив ім’я";

"Це егоїстично — забирати чужу їжу без жодного сумніву, чи вона твоя. Невже час коронавірусу не навчив нічого?";

"А що як діти знайшли їжу і вирішили, що вона їхня? Тому треба просити при замовленні вказувати адресу й отримувача".

