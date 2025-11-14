Кошка устроила музыкальное шоу в душе и пожалела об этом (фото)

Домашняя кошка, которая сама захотела, чтобы хозяин искупал ее, мгновенно пожалела о своем решении и стала новой героиней соцсетей.

На популярном форуме Reddit появилось вирусное фото пушистого "смельчака", который в панике кричит в душе и отчаянно пытается выбраться.

Публикация, выложенная под ником u/No-Committee9722, собрала более 15 тысяч лайков и сотни комментариев. Автор поста шутливо подписал снимок: "Она с радостью сказала мне, что хочет принять ванну и я исполнил ее желание".

Пост о несчастной купающейся кошке вызвал шквал эмоций среди пользователей.

"Однажды я пытался искупать своего кота, и он укусил меня так сильно, что пришлось идти за антибиотиками".

"Посадил кота в душ из-за жалоб бабушки. Он плакал, потом я плакал. До сих пор себя виню".

"Да она просто поет свои хитовые мелодии в душе".

Кричащая кошка в душе во время купания Фото: Reddit

Издание Newsweek отмечает, что хотя некоторые коты спокойно относятся к купанию, большинство испытывает к воде стойкую неприязнь. Часто это связано с неприятным прошлым опытом — падением в ванну, резким погружением или громким шумом воды.

Эксперты отмечают, что намокшая шерсть становится тяжелой, охлаждает тело животного и делает его менее подвижным. А сама вода может иметь посторонний запах или температуру, которая кажется кошкам дискомфортной.

Несмотря на это, по природе коты являются достаточно хорошими пловцами, но просто предпочитают оставаться сухими.

