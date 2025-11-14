Кішка влаштувала музичне шоу в душі і пошкодувала про це (фото)

Домашня кішка, яка сама захотіла, щоб господар викупав її, миттєво пошкодувала про своє рішення і стала новою героїнею соцмереж.

На популярному форумі Reddit з'явилося вірусне фото пухнастого "сміливця", який у паніці кричить у душі та відчайдушно намагається вибратися.

Публікація, викладена під ніком u/No-Committee9722, зібрала понад 15 тисяч лайків і сотні коментарів. Автор поста жартівливо підписав знімок: "Вона з радістю сказала мені, що хоче прийняти ванну і я виконав її бажання".

Пост про нещасну кішку, що купається, викликав шквал емоцій серед користувачів.

"Одного разу я намагався викупати свого кота, і він вкусив мене так сильно, що довелося йти по антибіотики".

"Посадив кота в душ через скарги бабусі. Він плакав, потім я плакав. Досі себе звинувачую".

"Та вона просто співає свої хітові мелодії в душі".

Відео дня

Кішка, яка кричить у душі під час купання Фото: Reddit

Видання Newsweek зазначає, що хоча деякі коти спокійно ставляться до купання, більшість відчуває до води стійку неприязнь. Часто це пов'язано з неприємним минулим досвідом — падінням у ванну, різким зануренням або гучним шумом води.

Експерти зазначають, що намокла шерсть стає важкою, охолоджує тіло тварини і робить її менш рухливою. А сама вода може мати сторонній запах або температуру, яка здається кішкам дискомфортною.

Попри це, за природою коти є досить хорошими плавцями, але просто воліють залишатися сухими.

