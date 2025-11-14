Гниет без присмотра: как за несколько месяцев люксовый отель превратился в руины (фото)

Городской исследователь Джейми Робинсон обнаружил на Сицилии заброшенный отель, который выглядел так, будто его покинули всего несколько часов назад. Зайдя внутрь он словно попал в музей забытой эпохи, в котором все осталось на своих местах.

25-летний мужчина из Белфаста (Северная Ирландия) рассказал, что нашел комплекс случайно во время поездки и был потрясен масштабом запустения. Об этом пишет Whats The Jam.

По его словам, отель закрылся в начале 2025 года и с тех пор "гниет без присмотра": двери распахнуты, а мебель, инвентарь и оборудование лежат там же, где их оставили.

Одним из самых впечатляющих мест стал бассейн со старой коричневой крышей, нависшей над водой. Рядом были трамплины для прыжков, спортивные плакаты, флаги и разбросанное оборудование. Все выглядело так, будто тренировка должна была начаться вот-вот, но что-то пошло не так.

Відео дня

Отель закрылся в начале 2025 года и с тех пор "гниет без присмотра" Фото: Jam Press

В жилом корпусе исследователь увидел кровати, кресла и даже трофеи, оставленные прежними посетителями или владельцами. Столовая выглядела так, будто персонал только что вышел: столы и стулья аккуратно расставлены, а рядом стояла тележка уборщика, полностью готовая к работе.

Также сохранились бар, старая баскетбольная площадка и заросший теннисный корт.

Издание отмечает, что сегодня комплекс открыт всем ветрам и постепенно разрушается. Природа медленно, но уверенно поглощает забытое пространство, однако следы былой активности все еще видны.

По словам Джейми, отель напоминает о том, как быстро оживленные места могут превратиться в призрачные руины. Его снимки вызвали волну обсуждений среди любителей заброшенных локаций.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина доказал, что жить на круизном лайнере дешевле, чем снимать квартиру. Житель Флориды (США) Райан Гутридж, инженер в сфере облачных технологий, нашел способ совместить работу и путешествия.

Также стало известно, что учительница рассказала, как можно экономить на перелетах. Опытная туристка из Шотландии по имени Люси покорила пользователей соцсетей своим простым, но по-настоящему эффективным трюком для путешествий.