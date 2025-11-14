Гниє без нагляду: як за кілька місяців люксовий готель перетворився на руїни (фото)

Міський дослідник Джеймі Робінсон виявив на Сицилії занедбаний готель, який виглядав так, ніби його покинули лише кілька годин тому. Зайшовши всередину, він немов потрапив до музею забутої епохи, в якому все залишилося на своїх місцях.

25-річний чоловік із Белфаста (Північна Ірландія) розповів, що знайшов комплекс випадково під час поїздки і був приголомшений масштабом запустіння. Про це пише Whats The Jam.

За його словами, готель закрився на початку 2025 року і відтоді "гниє без нагляду": двері відчинені, а меблі, інвентар та обладнання лежать там же, де їх залишили.

Одним із найбільш вражаючих місць став басейн зі старим коричневим дахом, що нависав над водою. Поруч були трампліни для стрибків, спортивні плакати, прапори і розкидане обладнання. Усе виглядало так, ніби тренування мало розпочатися ось-ось, але щось пішло не так.

Готель закрився на початку 2025 року і відтоді "гниє без нагляду" Фото: Jam Press

У житловому корпусі дослідник побачив ліжка, крісла і навіть трофеї, залишені колишніми відвідувачами або власниками. Їдальня мала такий вигляд, ніби персонал щойно вийшов: столи та стільці акуратно розставлені, а поруч стояв візок прибиральника, повністю готовий до роботи.

Також збереглися бар, старий баскетбольний майданчик і зарослий тенісний корт.

Видання зазначає, що сьогодні комплекс відкритий усім вітрам і поступово руйнується. Природа повільно, але впевнено поглинає забутий простір, проте сліди колишньої активності все ще видно.

За словами Джеймі, готель нагадує про те, як швидко жваві місця можуть перетворитися на примарні руїни. Його знімки викликали хвилю обговорень серед любителів занедбаних локацій.

