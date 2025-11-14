Папу-одиночку с четырьмя дочерьми высмеивают на улице: он назвал неожиданную причину (фото)

Отец-одиночка из США воспитывает четырех дочерей говорит, что больше всего трудностей, с которыми сталкивается в повседневной жизни, это не сами дети. Он говорит о "жестокости" других людей, а его мнение поддержали десятки пользователей сети.

Он говорит, что пытается выполнять роль полноценного отца без присутствия матери детей. Однако у него часто случаются инциденты, которые его буквально заставляют не понимать людей, рассказал свою историю мужчина в заметке в Reddit.

Он рассказывает, что до недавнего времени сам занимался детьми, и только недавно к ним переехала его новая девушка. Впрочем, даже на простые вещи приходится сталкиваться с неожиданными препятствиями.

"Не раз приходилось менять подгузники для детей на полу мужских туалетов, потому что в таких нет пеленальных столиков", — пишет отец.

По его словам, он получал осуждающие взгляды, когда заходил с детьми в мужские туалеты. Сам он говорит, что в женские заходить не может, а оставлять детей без присмотра — опасно, а во время прогулок или путешествий люди часто спрашивают его детей о том, "где их мама", даже если он с детьми.

"Старшие люди доброжелательно интересуются, отдыхает ли мама сегодня, что заставляет детей постоянно объяснять отсутствие матери. Из-за этого дочери пропускали различные мероприятия типа "мамы и дочери", потому что стеснялись быть единственными, кто пришел с отцом", — признается мужчина.

Отец подчеркивает, что мир жесткий не только к папам, но и к мамам, которые заслуживают всей похвалы и удобств. Однако, мужчина возмущается, что его часто хвалят за "уход за детьми", хотя он является полноценным отцом, а не "смотрителем".

"Почему не нормализовано, что папы могут быть с детьми без матери? Почему мероприятия для отцов и детей не делают доступными для всех типов семей? И почему папы не берут на себя полностью родительскую роль, чтобы такие проблемы не возникали?" — спрашивает мужчина.

Несмотря на все трудности, он уверяет, что они с детьми живут и справляются с жизнью, но ежедневное напоминание о том, что "детям нужна мама", все равно оставляет горький осадок.

Реакция соцсетей

Большинство пользователей выразили поддержку в адрес неизвестного отца. Больше всего одобрения получили следующие реплики:

"Я вырос в основном без мамы и не волновался бы о долгосрочных последствиях всего того, что ты описал. Такие вещи помогли мне понять с раннего возраста, что большинство людей не понимают ничего вне собственного опыта";

"Этот тупой менталитет "женской работы". Когда я прохожу собеседование на работу, меня спрашивают о детях и планирую ли иметь еще";

"Я никогда не слышал, чтобы такое случалось с мужчинами. Это устаревшее отношение, которое вредит всем, кто причастен";

"Сочувствую вам. Надеюсь, ваша девушка поможет преодолеть этот тупой стереотип, а также вы наберетесь терпения против этих глупых фраз".

