Тата-одинака з чотирма доньками висміюють на вулиці: він назвав неочікувану причину (фото)

Батько-одинак зі США виховує чотирьох доньок говорить, що найбільше труднощів, з якими стикається у повсякденному житті, це не самі діти. Він говорить про "жорстокість" других людей, а його думку підтримали десятки користувачів мережі.

Він говорить, що намагається виконувати роль повноцінного батька без присутності матері дітей. Однак у нього часто трапляються інциденти, які його буквально змушують не розуміти людей, розповів свою історію чоловік у дописі в Reddit.

Він розповідає, що донедавна сам опікувався дітьми, і лише нещодавно до них переїхала його нова дівчина. Втім, навіть на прості речі доводиться стикатися з несподіваними перешкодами.

"Не раз доводилося міняти підгузки для дітей на підлозі чоловічих туалетів, бо в таких немає пеленальних столиків", — пише батько.

За його словами, він отримував осудливі погляди, коли заходив із дітьми у чоловічі туалети. Сам він каже, що в жіночі заходити не може, а залишати дітей без нагляду — небезпечно, а під час прогулянок чи подорожей люди часто запитують його дітей про те, "де їхня мама", навіть якщо він з дітьми.

"Старші люди доброзичливо цікавляться, чи мама сьогодні відпочиває, що змушує дітей постійно пояснювати відсутність матері. Через це доньки пропускали різні заходи типу "мами та доньки", бо соромилися бути єдиними, хто прийшов із батьком", — зізнається чоловік.

Чоловік старається виховувати Фото: pexels.com

Батько підкреслює, що світ жорсткий не лише до татів, а й до мам, які заслуговують усієї похвали та зручностей. Однак, чоловік обурюється, що його часто хвалять за "догляд за дітьми", хоча він є повноцінним батьком, а не "доглядачем".

"Чому не нормалізовано, що тати можуть бути з дітьми без матері? Чому заходи для батьків і дітей не роблять доступними для всіх типів родин? І чому тати не беруть на себе повністю батьківську роль, щоб такі проблеми не виникали?" — запитує чоловік.

Попри всі труднощі, він запевняє, що вони з дітьми живуть і справляються з життям, але щоденне нагадування про те, що "дітям потрібна мама", все одно залишає гіркий осад.

Реакція соцмереж

Більшість користувачів висловили підтримку на адресу невідомого батька. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Я виріс переважно без мами та не хвилювався б про довгострокові наслідки всього того, що ти описав. Такі речі допомогли мені зрозуміти з раннього віку, що більшість людей не розуміють нічого поза власним досвідом";

"Цей тупий менталітет "жіночої роботи". Коли я проходжу співбесіду на роботу, мене запитують про дітей і чи планую мати ще";

"Я ніколи не чув, щоб таке траплялося з чоловіками. Це застаріле ставлення, яке шкодить усім, хто причетний";

"Співчуваю вам. Сподіваюся, ваша дівчина допоможе подолати цей тупий стереотип, а також ви наберетеся терпіння проти цих дурнуватих фраз".

