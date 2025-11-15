Братья решились пролезть в "адскую дыру": находка внутри шокировала всех (видео)

Двое братьев отправились вглубь леса возле Санта-Круза (США), чтобы проверить слухи о загадочной "адской пещере". Ранее они уже бывали в опасных местах, но это оказалось действительно жутким.

Вход в пещеру представляет собой отверстие размером с почтовый ящик, а внутри находятся узкие проходы, пауки и почти полный мрак. Но несмотря на риск застрять или столкнуться с чем-то неизвестным, экстремалы решились на спуск, чтобы показать зрителям своего канала на YouTube (ActionAdventureTwins), что действительно скрывается под землей.

Для людей с тревожностью или клаустрофобией даже сама мысль о том, чтобы пробираться вперед головой в крошечный проход, звучит как ночной кошмар. Однако несмотря на истории о застрявших дайверах и трагических случаях в подземных системах, экстремальные приключения становятся все популярнее.

Відео дня

Ранее братья уже бывали в опасных местах. Однажды они нашли подземное "святилище" из человеческих костей. В новом видео они отправились в лес неподалеку от Санта-Круза, Калифорния, чтобы исследовать пещеру, известную как "адская".

Попасть внутрь можно только через отверстие размером с почтовый ящик. Первое, что их встретило у входа были крупные пауки, которые заставили парней задуматься, стоит ли продолжать спуск. Но, как признались сами исследователи, любопытство оказалось сильнее страха.

Оказавшись на дне, они поняли, что здесь уже бывали люди: под землей стояли десятки странных статуй, многие из которых изображали дьявола. Атмосфера напоминала кадры из фантастических сериалов или фильма ужасов.

Посетители оставляют записи в журнале в пещере Фото: YouTube

Среди фигур они заметили кобру, огромного жука с встроенной батарейкой и даже хот-дог, который выглядел настолько нелепо, что разрядил напряжение. Там же находилась коробка с блокнотом, куда посетители вписывали свои имена, словно это гостевой журнал, но вместо уютного пансиона вокруг стояли военные ящики с боеприпасами и странные артефакты.

К счастью, братья благополучно выбрались наверх и покинули опасную пещеру.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина доказал, что жить на круизном лайнере дешевле, чем снимать квартиру. Житель Флориды (США) Райан Гутридж, инженер в сфере облачных технологий, нашел способ совместить работу и путешествия.

Также стало известно, что учительница рассказала, как можно экономить на перелетах. Опытная туристка из Шотландии по имени Люси покорила пользователей соцсетей своим простым, но по-настоящему эффективным трюком для путешествий.