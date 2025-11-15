Брати наважилися пролізти в "пекельну діру": знахідка всередині шокувала всіх (відео)

Двоє братів вирушили вглиб лісу біля Санта-Круза (США), щоб перевірити чутки про загадкову "пекельну печеру". Раніше вони вже бували в небезпечних місцях, але це виявилося справді моторошним.

Вхід до печери являє собою отвір розміром з поштову скриньку, а всередині знаходяться вузькі проходи, павуки і майже повний морок. Але попри ризик застрягти або зіткнутися з чимось невідомим, екстремали зважилися на спуск, щоб показати глядачам свого каналу на YouTube (ActionAdventureTwins), що справді ховається під землею.

Для людей з тривожністю або клаустрофобією навіть сама думка про те, щоб пробиратися вперед головою в крихітний прохід, звучить як нічний кошмар. Однак незважаючи на історії про застряглих дайверів і трагічні випадки в підземних системах, екстремальні пригоди стають дедалі популярнішими.

Раніше брати вже бували в небезпечних місцях. Одного разу вони знайшли підземне "святилище" з людських кісток. У новому відео вони вирушили до лісу неподалік від Санта-Круза, Каліфорнія, щоб дослідити печеру, відому як "пекельна".

Потрапити всередину можна тільки через отвір розміром з поштову скриньку. Перше, що їх зустріло біля входу, були великі павуки, які змусили хлопців задуматися, чи варто продовжувати спуск. Але, як зізналися самі дослідники, цікавість виявилася сильнішою за страх.

Опинившись на дні, вони зрозуміли, що тут уже бували люди: під землею стояли десятки дивних статуй, багато з яких зображували диявола. Атмосфера нагадувала кадри з фантастичних серіалів або фільму жахів.

Відвідувачі залишають записи в журналі в печері Фото: YouTube

Серед фігур вони помітили кобру, величезного жука з вмонтованою батарейкою і навіть хот-дог, який мав настільки безглуздий вигляд, що розрядив напругу. Там же знаходилася коробка з блокнотом, куди відвідувачі вписували свої імена, наче це гостьовий журнал, але замість затишного пансіону довкола стояли військові ящики з боєприпасами та дивні артефакти.

На щастя, брати благополучно вибралися наверх і покинули небезпечну печеру.

