"Была некрасивой": популярная блогерша показала, во что превратила себя и дочь (видео)
Колумбийская блогерка Татьяна Мурильо, известная в сети как "колумбийская Барби", рассказала о трудном и далеко не гламурном пути своей трансформации.
Девушка, которой сейчас чуть за 30, перенесла более 17 пластических операций, включая семь подтяжек бровей и полное осветление кожи. Об этом пишет NTK.
Сейчас за ее жизнью следят более миллиона подписчиков, и Татьяна открыто показывает не только "глянец", но и болезненную сторону преображений: от отеков до шелушения кожи и длительного восстановления.
"Я была некрасивой" — Татьяна рассказала, почему решилась на радикальные изменения.
Выросшая в небольшом городке Кайседо на северо-западе Медельина, Татьяна призналась, что долгие годы испытывала давление из-за внешности и своего происхождения. По словам инфлюенсера, ее дразнили не только из-за внешних черт, но и потому, что ее родители работали фермерами.
Стремление соответствовать идеалу "Барби" стало для нее навязчивой целью, которая, как она признает, полностью изменила ее жизнь.
После процедур по отбеливанию кожи Татьяна рассказывала, что ее кожа "болела, краснела и начинала сильно шелушиться". Она регулярно публикует обновления о своем самочувствии, показывая последствия многочисленных вмешательств. Не меньше споров вызвало то, что блогерка позволила своей 13-летней дочери сделать операции на губах и носу. Первую из них девочка перенесла в 12 лет.
"Я заставила ее сделать операцию, чтобы она могла стать моей преемницей и стать Барби", — ответила она на критику.
Это вызвало бурю осуждения в социальных сетях, но Татьяна продолжает настаивать на своем решении. Несмотря на критику, девушка уверена, что ее путь — это способ вернуть контроль над образом, из-за которого она когда-то страдала.
Ранее Фокус сообщал, что учительница пришла на работу в кожаных штанах и спровоцировала спор о "приличии". Часть пользователей соцсетей посчитала наряд слишком вызывающим для работы, другие вполне допустимым.
Также стало известно, что девушка сделала 400 операций ради уверенности. 38-летняя Гиль Ли Вон из Южной Кореи рассказала, что за последние 15 лет потратила на косметические процедуры более 210 тысяч долларов.