"Была некрасивой": популярная блогерша показала, во что превратила себя и дочь (видео)

Колумбийская блогерка Татьяна Мурильо, известная в сети как "колумбийская Барби", рассказала о трудном и далеко не гламурном пути своей трансформации.

Девушка, которой сейчас чуть за 30, перенесла более 17 пластических операций, включая семь подтяжек бровей и полное осветление кожи. Об этом пишет NTK.

Сейчас за ее жизнью следят более миллиона подписчиков, и Татьяна открыто показывает не только "глянец", но и болезненную сторону преображений: от отеков до шелушения кожи и длительного восстановления.

"Я была некрасивой" — Татьяна рассказала, почему решилась на радикальные изменения.

Выросшая в небольшом городке Кайседо на северо-западе Медельина, Татьяна призналась, что долгие годы испытывала давление из-за внешности и своего происхождения. По словам инфлюенсера, ее дразнили не только из-за внешних черт, но и потому, что ее родители работали фермерами.

Відео дня

Сейчас за жизнью девушки следят более миллиона подписчиков в соцсетях Фото: Instagram

Стремление соответствовать идеалу "Барби" стало для нее навязчивой целью, которая, как она признает, полностью изменила ее жизнь.

После процедур по отбеливанию кожи Татьяна рассказывала, что ее кожа "болела, краснела и начинала сильно шелушиться". Она регулярно публикует обновления о своем самочувствии, показывая последствия многочисленных вмешательств. Не меньше споров вызвало то, что блогерка позволила своей 13-летней дочери сделать операции на губах и носу. Первую из них девочка перенесла в 12 лет.

"Я заставила ее сделать операцию, чтобы она могла стать моей преемницей и стать Барби", — ответила она на критику.

Это вызвало бурю осуждения в социальных сетях, но Татьяна продолжает настаивать на своем решении. Несмотря на критику, девушка уверена, что ее путь — это способ вернуть контроль над образом, из-за которого она когда-то страдала.

Ранее Фокус сообщал, что учительница пришла на работу в кожаных штанах и спровоцировала спор о "приличии". Часть пользователей соцсетей посчитала наряд слишком вызывающим для работы, другие вполне допустимым.

Также стало известно, что девушка сделала 400 операций ради уверенности. 38-летняя Гиль Ли Вон из Южной Кореи рассказала, что за последние 15 лет потратила на косметические процедуры более 210 тысяч долларов.