"Була некрасивою": популярна блогерка показала, на що перетворила себе і доньку (відео)

Колумбійська блогерка Тетяна Мурільо, відома в мережі як "колумбійська Барбі", розповіла про важкий і далеко не гламурний шлях своєї трансформації.

Дівчина, якій зараз трохи за 30, перенесла понад 17 пластичних операцій, включно з сімома підтяжками брів і повним освітленням шкіри. Про це пише NTK.

Нині за її життям стежать понад мільйон підписників, і Тетяна відкрито показує не тільки "глянець", а й болючий бік перетворень: від набряків до лущення шкіри і тривалого відновлення.

"Я була некрасивою" — Тетяна розповіла, чому зважилася на радикальні зміни.

Тетяна, яка виросла в невеликому містечку Кайседо на північному заході Медельїна, зізналася, що довгі роки відчувала тиск через зовнішність і своє походження. За словами інфлюенсерки, її дражнили не тільки через зовнішні риси, а й тому, що її батьки працювали фермерами.

Прагнення відповідати ідеалу "Барбі" стало для неї нав'язливою метою, яка, як вона визнає, повністю змінила її життя.

Після процедур з відбілювання шкіри Тетяна розповідала, що її шкіра "боліла, червоніла і починала сильно лущитися". Вона регулярно публікує оновлення про своє самопочуття, показуючи наслідки численних втручань. Не менше суперечок викликало те, що блогерка дозволила своїй 13-річній доньці зробити операції на губах і носі. Першу з них дівчинка перенесла в 12 років.

"Я змусила її зробити операцію, щоб вона могла стати моєю наступницею і стати Барбі", — відповіла вона на критику.

Це викликало бурю осуду в соціальних мережах, але Тетяна продовжує наполягати на своєму рішенні. Попри критику, дівчина впевнена, що її шлях — це спосіб повернути контроль над образом, через який вона колись страждала.

