Женщина купила дом и наткнулась в саду на загадочную дверь: за ней была странная находка (видео)

Британка Нелли недавно приобрела дом, в котором решила провести ревизию и провести ремонтные работы. Во время уборки в саду женщина со своей матерью заметили странные двери, которые их заинтересовали.

Владелица добавляет, что само помещение более 10 лет стояло без ухода и требует масштабного ремонта. Результаты своего открытия в саду британка показала в своем TikTok.

По словам Нелли, здание построено примерно в 1920-х годах, а она постепенно возвращает ему исторический вид. Женщина планирует превратить первый этаж в пекарню, а наверху обустроить двухкомнатную квартиру.

"Дом был заброшен и стоял пустым по меньшей мере десять лет", — рассказала она Newsweek и добавила, что они с мамой работали в саду.

Вдруг она вдруг вдруг увидела старую деревянную дверь, скрывавшуюся под слоем растительности. Сначала женщины думали, что это может быть уличная уборная, но потом они поняли, что нашли.

Оказалось, что за дверью была полноценная комната, которая удивительно хорошо сохранилась. Внутри даже остался старый камин из камня.

"Это настоящее помещение, почти в оригинальном состоянии с камином. Говорят, что когда-то здесь готовили еду и проводили время — это была кухня и жилая комната", — пояснила она.

На видео видно: комната наполнена старой мебелью и имеет неплохой размер. Под роликом Нелли написала: "Еще одна комната — мы даже не знали о ней! И продавцы, похоже, тоже не знали. Просто невероятно".

Хотя новое помещение очевидно добавляет стоимости дому, Нелли говорит, что пока не думает о продаже. Вместо этого она пытается решить, как именно использовать найденное пространство.

"Я еще не решила, что с ним делать, вариантов очень много. Но благодаря этой комнате я точно определилась с перепланировкой: на первом этаже будет две спальни, а не одна, как планировалось ранее", — сказала она.

