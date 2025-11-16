Жінка купила дім і натрапила в саду на загадкові двері: за ними була дивна знахідка (відео)

Британка Неллі нещодавно придбала будинок, у якому вирішила провести ревізію та провести ремонтні роботи. Під час прибирання в саду жінка зі своєю матірю помітили дивні двері, які їх зацікавили.

Власниця додає, що саме помешкання понад 10 років стояло без догляду та потребує масштабного ремонту. Результати свого відкриття в саду британка показала у своєму TikTok.

За словами Неллі, будівля зведена приблизно у 1920-х роках, а вона поступово повертає їй історичний вигляд. Жінка планує перетворити перший поверх на пекарню, а нагорі облаштувати двокімнатну квартиру.=

"Будинок був занедбаний і стояв порожнім щонайменше десять років", — розповіла вона Newsweek і додала, що вони з мамою працювали в саду.

Раптом вона раптом побачила старі дерев’яні двері, що ховалися під шаром рослинності. Спочатку жінки думали, що це може бути вулична вбиральня, але потім вони зрозуміли, що знайшли.

Виявилося, що за дверима була повноцінна кімната, яка дивовижно добре збереглася. Усередині навіть лишилося старий комин з каменю.

"Це справжнє приміщення, майже в оригінальному стані з комином. Подейкують, що колись тут готували їжу і проводили час — це була кухня й житлова кімната", — пояснила вона.

На відео видно: кімната наповнена старими меблями та має непоганий розмір. Під роликом Неллі написала: "Ще одна кімната — ми навіть не знали про неї! І продавці, схоже, теж не знали. Просто неймовірно".

Хоч нове приміщення очевидно додає вартості дому, Неллі каже, що поки не думає про продаж. Натомість вона намагається вирішити, як саме використати знайдений простір.

"Я ще не вирішила, що з ним робити, варіантів дуже багато. Але завдяки цій кімнаті я точно визначилась із переплануванням: на першому поверсі буде дві спальні, а не одна, як планувалося раніше", — сказала вона.

