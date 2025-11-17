Каждое утро одно и то же: соседский пес доводит женщину до истерики из-за своего поведения

Одна американка рассказала, что столкнулась со странной и очень неприятной проблемой — соседский пес каждое утро прибегает к ее дому и постоянно ходит в туалет на ее крыльце. Пользователи сети были поражены услышанным и посоветовали сделать несколько важных вещей.

Она рассказала, что вместе с парнем недавно переехала в "замечательный таунхаус", и хотя сначала ситуация казалась мелочью, все быстро вышло из-под контроля. Об этом женщина рассказала в заметке в Reddit.

По словам американки, появление соседской собаки в ее дворе не казалось ей чем-то необычным. Однако когда она тщательнее начала смотреть, что и как происходит, это начало ее беспокоить.

"Он приходит без поводка и писает на мое крыльцо. Сначала пес писал только на маленькие засохшие кустики, но когда обслуживающая компания убрала их, он начал это делать прямо на мою дверь и мой коврик", — возмущается женщина.

Собака соседей создавала массу проблем Фото: Pexels

После того как въевшийся запах заставил ее выбросить первый коврик, женщина купила новый. Но уже на следующее утро "увидела на камере, что собака снова помочилась на новый мат".

Дополнительно ее насторожил случай с котами: однажды она открыла дверь, чтобы они выглянули на улицу, и соседская собака "подбежала и напугала их". Она успела закрыть дверь, прежде чем "собака забежала внутрь".

"Я действительно ненавижу жаловаться... не хочу испортить что-то в новом доме. Но когда я выразила недовольство соседям, то их ответ меня просто расстроил: "Вы преувеличиваете, не выдумывайте". И все из-за того, что я пытаюсь сказать об их непутевом псе", — отчаянно пишет американка.

Реакция соцсетей

Пользователи стали на сторону женщины сразу в этой ситуации. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Отправь электронное письмо арендодателю с видео. Собака стоит тебе денег и пугает твоих животных. Тебе не нужно быть милой";

"Будь там, чтобы отогнать собаку, и поговори с владельцем";

"Если ничего не изменится — выливай им на порог тоже что-то едкое, пусть тоже имеют обпыленный коврик каждое утро".

"Возможно, все из-за коврика, потому что если он из натуральных материалов с ароматом, то ничего не должно было бы быть".

Впоследствии стало известно, что соседский пес обгадил женщине отремонтированный балкон. Когда девушка увидела странные "желтые следы" и считает, что к этому причастна собака соседа сверху.