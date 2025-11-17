Щоранку одне й те ж: сусідський пес доводить жінку до істерики через свою поведінку

Одна американка розповіла, що зіткнулася з дивною й дуже неприємною проблемою — сусідський пес щоранку прибігає до її будинку та постійно ходить в туалет на її ганку. Користувачі мережі були вражені почутим і порадили зробити кілька важливих речей.

Вона розповіла, що разом із хлопцем нещодавно переїхала до "чудового таунхауса", і хоча спочатку ситуація видавалася дрібницею, усе швидко вийшло з-під контролю. Про це жінка розповіла в дописі в Reddit.

За словами американки, поява сусідського собаки в її дворі не видавалася їй чимось незвичним. Однак коли вона ретельніше почала дивитися, що і як відбувається, це почало її непокоїти.

"Він приходить без повідка і пісяє на мій ґанок. Спочатку пес пісяв лише на маленькі засохлі кущики, але коли обслуговуюча компанія прибрала їх, він почав це робити прямо на мої двері та мій килимок", — обурюється жінка.

Собака сусідів спрчинювала масу проблем Фото: Pexels

Після того як запах, що в'ївся, змусив її викинути перший килимок, жінка купила новий. Та вже наступного ранку "побачила на камері, що собака знову помочився на новий мат".

Додатково її насторожив випадок із котами: одного дня вона відчинила двері, щоб вони виглянули надвір, і сусідський собака "підбіг і налякав їх". Вона встигла зачинити двері, перш ніж "собака забіг усередину".

"Я справді ненавиджу скаржитися… не хочу зіпсувати щось у новому домі. Але коли я висловила невдоволення сусідам, то їх відповідь мене просто засмутила: "Ви перебільшуєте, не вигадуйте". І все через за те, що я намагаюся сказати про їхнього недолугого пса", — розпачливо пише американка.

Реакція соцмереж

Користувачі стали на бік жінки одразу в цій ситуації. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Надішли електронного листа орендодавцю з відео. Собака коштує тобі грошей і лякає твоїх тварин. Тобі не потрібно бути милою";

"Будь там, щоб відігнати собаку, і поговори з власником";

"Якщо нічого не зміниться — виливай їм на поріг теж щось їдке, нехай теж мають обпісяний килимок щоранку".

"Можливо, все через килимок, бо якщо він із натуральних матеріалів з ароматом, то нічого не повинно було би бути".

